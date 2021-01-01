Моно "поздравил" с новым годом. Начислил проценты на задолженность в грейсе... Использованный лимит 35К, погашался в декабре с белой. Загашал частями и сразу тратил. Прилетело СМС о списании 3,1% (1000+грн) со всей суммы задолженности. Ответ горячки - свяжемся с вами в течение суток...
ol_zy написав:Моно "поздравил" с новым годом. Начислил проценты на задолженность в грейсе... Использованный лимит 35К, погашался в декабре с белой. Загашал частями и сразу тратил. Прилетело СМС о списании 3,1% (1000+грн) со всей суммы задолженности. Ответ горячки - свяжемся с вами в течение суток...
а когда сделали последний платеж, появилась инфа, что теперь надо гасить до конца след месяца?
Банк меня тоже поздравил Кешбечный баланс расходился с моими записями в домбухе.
25 декабря делал две оплаты с карты (кешбек капнул) по заказам в Фокстроте, но первую оплату я через магазин отменил -- отмена пришла 26 декабря, кешбек вычтли. В деталях операции монька отобразил корректный баланс после операции. 29 декабря по тихому пришёл дубляж отмены (уже в офлайн), кешбек за неё мы снова минусуем
Баланс в выписках операций 26 декабря был меньший (отсутствовала как раз сумма возврата). Какие мне только сказки поддержка не рассказывала (хотя написал корректно), пока на пальцах не разъяснил. В итоге запрос создали, вернули на протяжении часа.
По первому возврату дали такое объяснение:
monobank написав:Вони надіслали запит на повернення , але сума на баланс не потрапила.
Как такое возможно?
А кешбек два раза списали из-за этого:
monobank написав:Він автоматично списався , так як по операції повернення через систему пройшло як два рази.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
ol_zy написав:Моно "поздравил" с новым годом. Начислил проценты на задолженность в грейсе... Использованный лимит 35К, погашался в декабре с белой. Загашал частями и сразу тратил. Прилетело СМС о списании 3,1% (1000+грн) со всей суммы задолженности. Ответ горячки - свяжемся с вами в течение суток...
а когда сделали последний платеж, появилась инфа, что теперь надо гасить до конца след месяца?
ol_zy написав:Моно "поздравил" с новым годом. Начислил проценты на задолженность в грейсе... Использованный лимит 35К, погашался в декабре с белой. Загашал частями и сразу тратил. Прилетело СМС о списании 3,1% (1000+грн) со всей суммы задолженности. Ответ горячки - свяжемся с вами в течение суток...
а когда сделали последний платеж, появилась инфа, что теперь надо гасить до конца след месяца?
ol_zy написав:Моно "поздравил" с новым годом. Начислил проценты на задолженность в грейсе... Использованный лимит 35К, погашался в декабре с белой. Загашал частями и сразу тратил. Прилетело СМС о списании 3,1% (1000+грн) со всей суммы задолженности. Ответ горячки - свяжемся с вами в течение суток...
а когда сделали последний платеж, появилась инфа, что теперь надо гасить до конца след месяца?
Не обратил внимания, но сейчас так .
какой-то глюк надо мучать банк, расскажите, чем закончится