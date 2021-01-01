ol_zy написав:Моно "поздравил" с новым годом. Начислил проценты на задолженность в грейсе... Использованный лимит 35К, погашался в декабре с белой. Загашал частями и сразу тратил. Прилетело СМС о списании 3,1% (1000+грн) со всей суммы задолженности. Ответ горячки - свяжемся с вами в течение суток...
а когда сделали последний платеж, появилась инфа, что теперь надо гасить до конца след месяца?
Не обратил внимания, но сейчас так .
Мне такой глюк уже 2 раза чинили летом. Причём первый раз пришлось поддержке долго пояснять, что я им должен денег. Оператор долго доказывал. что всё хорошо и я ничего не должен. Потом правда ой я передам ответственным лицам. И за пару дней звонил чел и извинялся, что их ошибка скоро всё вернут на место.