Monobank
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:48
omb написав:
Уже 15% кешбека на цветы применены, спасибо моне
А кэшбек на цветы можно как-то рационально пристроить? Не научите?)
Adast
Повідомлень: 295
З нами з: 04.06.20
Подякував: 157 раз.
Подякували: 19 раз.
Профіль
Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:49
Adast
а че там применять, идешь покупаешь и все
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
omb
Повідомлень: 2762
З нами з: 08.04.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 210 раз.
Профіль
Adast
Повідомлень: 295
З нами з: 04.06.20
Подякував: 157 раз.
Подякували: 19 раз.
Профіль
Додано: П'ят 01 січ, 2021 20:11
ol_zy написав: Shaman написав: ol_zy написав:
Моно "поздравил" с новым годом. Начислил проценты на задолженность в грейсе... Использованный лимит 35К, погашался в декабре с белой. Загашал частями и сразу тратил. Прилетело СМС о списании 3,1% (1000+грн) со всей суммы задолженности. Ответ горячки - свяжемся с вами в течение суток...
а когда сделали последний платеж, появилась инфа, что теперь надо гасить до конца след месяца?
Не обратил внимания, но сейчас так
.
Мне такой глюк уже 2 раза чинили летом. Причём первый раз пришлось поддержке долго пояснять, что я им должен денег. Оператор долго доказывал. что всё хорошо и я ничего не должен. Потом правда ой я передам ответственным лицам. И за пару дней звонил чел и извинялся, что их ошибка скоро всё вернут на место.
Ratatui
Повідомлень: 7475
З нами з: 30.11.12
Подякував: 113 раз.
Подякували: 703 раз.
Профіль
Додано: Суб 02 січ, 2021 21:40
ol_zy написав:
Не обратил внимания, но сейчас так
.
был такой глюк - понял что не к добру - сделал скрин в 23:30 31го числа.
утром списали проценты
долго доказывал что не верблюд. Убедил что это их вина и проценты вернули
makor06
Повідомлень: 1258
З нами з: 21.05.14
Подякував: 19 раз.
Подякували: 135 раз.
Профіль
Додано: Суб 02 січ, 2021 21:53
makor06 написав: ol_zy написав:
Не обратил внимания, но сейчас так
.
был такой глюк - понял что не к добру - сделал скрин в 23:30 31го числа.
утром списали проценты
долго доказывал что не верблюд. Убедил что это их вина и проценты вернули
У меня доказать просто, 3 пополнения в сумме на 35К есть в декабре, лимит тоже 35К. Горячка пока не сказала, что так и надо и мол сам виноват и передала в тех. отдел, который еще в загуле...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
Повідомлень: 6519
З нами з: 20.01.15
Подякував: 398 раз.
Подякували: 663 раз.
Профіль
Додано: Суб 02 січ, 2021 22:14
Якось підозріло мало падає відсотків на залишок. Ніхто не заморочувався з перерахунком?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
Повідомлень: 5254
З нами з: 18.08.14
Подякував: 234 раз.
Подякували: 657 раз.
Профіль
Додано: Суб 02 січ, 2021 22:33
klug написав:
Якось підозріло мало падає відсотків на залишок. Ніхто не заморочувався з перерахунком?
Ну я чтобы не ждать 1го числа обычно "короткие" закатываю в "банки". При пересчете - все как обычно по-кошачьи точно (в смысле 1 копейку как обычно котобанда не доплачивает - но то таке).
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда -
http://lx4.me/c/FNcn1dZq 55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -
https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Flamingo
1
Повідомлень: 5462
З нами з: 20.03.15
Подякував: 95 раз.
Подякували: 1294 раз.
Профіль
Додано: Суб 02 січ, 2021 22:40
klug написав:
Якось підозріло мало падає відсотків на залишок. Ніхто не заморочувався з перерахунком?
Тоже так показалось.
Но сейчас использую моно преимущественно для транзита, поэтому лень пересчитывать.
Но даже с учётом коротких периодов нахождения сумм на карте - проценты всё равно как-то маловаты
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Форумчанин року
Повідомлень: 13679
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7492 раз.
Подякували: 3596 раз.
Профіль
3
2
3
Додано: Суб 02 січ, 2021 23:01
klug написав:
Якось підозріло мало падає відсотків на залишок. Ніхто не заморочувався з перерахунком?
Моня проценты насчитывает, если на карте более 100грн.
DONALD
Повідомлень: 253
З нами з: 23.06.16
Подякував: 31 раз.
Подякували: 34 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему