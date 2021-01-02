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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2159216021612162

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 98
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
43%
42
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
35
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:48

  omb написав:Уже 15% кешбека на цветы применены, спасибо моне

А кэшбек на цветы можно как-то рационально пристроить? Не научите?)
Adast
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:49

Adast а че там применять, идешь покупаешь и все :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:51

  omb написав:Adast а че там применять, идешь покупаешь и все :)

Я предпочитаю конфеты дарить :oops:
Adast
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 20:11

  ol_zy написав:
  Shaman написав:
  ol_zy написав:Моно "поздравил" с новым годом. Начислил проценты на задолженность в грейсе... Использованный лимит 35К, погашался в декабре с белой. Загашал частями и сразу тратил. Прилетело СМС о списании 3,1% (1000+грн) со всей суммы задолженности. Ответ горячки - свяжемся с вами в течение суток...


а когда сделали последний платеж, появилась инфа, что теперь надо гасить до конца след месяца?

Не обратил внимания, но сейчас так
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Мне такой глюк уже 2 раза чинили летом. Причём первый раз пришлось поддержке долго пояснять, что я им должен денег. Оператор долго доказывал. что всё хорошо и я ничего не должен. Потом правда ой я передам ответственным лицам. И за пару дней звонил чел и извинялся, что их ошибка скоро всё вернут на место.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 21:40

  ol_zy написав:Не обратил внимания, но сейчас так
.Зображення


был такой глюк - понял что не к добру - сделал скрин в 23:30 31го числа.

утром списали проценты :) долго доказывал что не верблюд. Убедил что это их вина и проценты вернули
makor06
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 21:53

  makor06 написав:
  ol_zy написав:Не обратил внимания, но сейчас так
.Зображення


был такой глюк - понял что не к добру - сделал скрин в 23:30 31го числа.

утром списали проценты :) долго доказывал что не верблюд. Убедил что это их вина и проценты вернули

У меня доказать просто, 3 пополнения в сумме на 35К есть в декабре, лимит тоже 35К. Горячка пока не сказала, что так и надо и мол сам виноват и передала в тех. отдел, который еще в загуле...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 22:14

Якось підозріло мало падає відсотків на залишок. Ніхто не заморочувався з перерахунком?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 22:33

  klug написав:Якось підозріло мало падає відсотків на залишок. Ніхто не заморочувався з перерахунком?

Ну я чтобы не ждать 1го числа обычно "короткие" закатываю в "банки". При пересчете - все как обычно по-кошачьи точно (в смысле 1 копейку как обычно котобанда не доплачивает - но то таке).
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 22:40

  klug написав:Якось підозріло мало падає відсотків на залишок. Ніхто не заморочувався з перерахунком?

Тоже так показалось.
Но сейчас использую моно преимущественно для транзита, поэтому лень пересчитывать.
Но даже с учётом коротких периодов нахождения сумм на карте - проценты всё равно как-то маловаты
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 23:01

  klug написав:Якось підозріло мало падає відсотків на залишок. Ніхто не заморочувався з перерахунком?

Моня проценты насчитывает, если на карте более 100грн.
DONALD
 
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