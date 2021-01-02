Ви ж не думаєте, що я не рахуючи визначив недостачу в 1 коп? У мене тут суми теж здебільшого транзитом ходять, іноді залишаю заначку полежати на якийсь час. У іншому місці під той самий відсоток порівняну суму тримаю постійно. Оцінивши "на око" характер руху тут, очікував отримати третину чи четверту частину від тих відсотків, що капають у іншому місці, а прийшло ще менше. Рахувати достеменно, з урахуванням регламенту, доволі клопітка справа при такому русі. Вирішив перепитати, можливо хтось заморочився або має більш стабільний залишок і йому легше рахувати, бо ймовірність, що у мене просто завищені очікування доволі висока.