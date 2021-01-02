klug написав:Якось підозріло мало падає відсотків на залишок. Ніхто не заморочувався з перерахунком?
Моня проценты насчитывает, если на карте более 100грн.
Ви ж не думаєте, що я не рахуючи визначив недостачу в 1 коп? У мене тут суми теж здебільшого транзитом ходять, іноді залишаю заначку полежати на якийсь час. У іншому місці під той самий відсоток порівняну суму тримаю постійно. Оцінивши "на око" характер руху тут, очікував отримати третину чи четверту частину від тих відсотків, що капають у іншому місці, а прийшло ще менше. Рахувати достеменно, з урахуванням регламенту, доволі клопітка справа при такому русі. Вирішив перепитати, можливо хтось заморочився або має більш стабільний залишок і йому легше рахувати, бо ймовірність, що у мене просто завищені очікування доволі висока.
klug написав:Вирішив перепитати, можливо хтось заморочився або має більш стабільний залишок і йому легше рахувати, бо ймовірність, що у мене просто завищені очікування доволі висока.
Пользуюсь программой Менеджер депозитов с этого форума. Больше отслеживаю депозиты, но карты с процентами на остаток тоже добавил. Учитывая, что по картам я не всегда оперативно вношу изменения (обычно раз в несколько дней подгоняю остаток в программе до реального остатка), реально полученные проценты фактически совпадают с расчетными (получил примерно на 3% процента больше, чем показывает программа).
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klug написав:Якось підозріло мало падає відсотків на залишок. Ніхто не заморочувався з перерахунком?
Моня проценты насчитывает, если на карте более 100грн.
Ви ж не думаєте, що я не рахуючи визначив недостачу в 1 коп? У мене тут суми теж здебільшого транзитом ходять, іноді залишаю заначку полежати на якийсь час. У іншому місці під той самий відсоток порівняну суму тримаю постійно. Оцінивши "на око" характер руху тут, очікував отримати третину чи четверту частину від тих відсотків, що капають у іншому місці, а прийшло ще менше. Рахувати достеменно, з урахуванням регламенту, доволі клопітка справа при такому русі. Вирішив перепитати, можливо хтось заморочився або має більш стабільний залишок і йому легше рахувати, бо ймовірність, що у мене просто завищені очікування доволі висока.
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