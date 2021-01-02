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банках (гарне і погане) / Monobank Monobank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2160216121622163 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Monobank 4 5 98 1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.) 6% 6 2 - ПОГАНО (Некомпетентно) 6% 6 3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще) 9% 9 4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути) 43% 42 5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося) 36% 35 Всього голосів : 98 Додано: Нед 03 січ, 2021 03:08 DONALD написав: klug написав: Якось підозріло мало падає відсотків на залишок. Ніхто не заморочувався з перерахунком? Якось підозріло мало падає відсотків на залишок. Ніхто не заморочувався з перерахунком?

Моня проценты насчитывает, если на карте более 100грн. Моня проценты насчитывает, если на карте более 100грн.

Ви ж не думаєте, що я не рахуючи визначив недостачу в 1 коп? У мене тут суми теж здебільшого транзитом ходять, іноді залишаю заначку полежати на якийсь час. У іншому місці під той самий відсоток порівняну суму тримаю постійно. Оцінивши "на око" характер руху тут, очікував отримати третину чи четверту частину від тих відсотків, що капають у іншому місці, а прийшло ще менше. Рахувати достеменно, з урахуванням регламенту, доволі клопітка справа при такому русі. Вирішив перепитати, можливо хтось заморочився або має більш стабільний залишок і йому легше рахувати, бо ймовірність, що у мене просто завищені очікування доволі висока. Ви ж не думаєте, що я не рахуючи визначив недостачу в 1 коп? У мене тут суми теж здебільшого транзитом ходять, іноді залишаю заначку полежати на якийсь час. У іншому місці під той самий відсоток порівняну суму тримаю постійно. Оцінивши "на око" характер руху тут, очікував отримати третину чи четверту частину від тих відсотків, що капають у іншому місці, а прийшло ще менше. Рахувати достеменно, з урахуванням регламенту, доволі клопітка справа при такому русі. Вирішив перепитати, можливо хтось заморочився або має більш стабільний залишок і йому легше рахувати, бо ймовірність, що у мене просто завищені очікування доволі висока. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 5256 З нами з: 18.08.14 Подякував: 234 раз. Подякували: 657 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 січ, 2021 08:03 Re: Monobank klug написав: Вирішив перепитати, можливо хтось заморочився або має більш стабільний залишок і йому легше рахувати, бо ймовірність, що у мене просто завищені очікування доволі висока. Вирішив перепитати, можливо хтось заморочився або має більш стабільний залишок і йому легше рахувати, бо ймовірність, що у мене просто завищені очікування доволі висока.

Пользуюсь программой Менеджер депозитов с этого форума. Больше отслеживаю депозиты, но карты с процентами на остаток тоже добавил. Учитывая, что по картам я не всегда оперативно вношу изменения (обычно раз в несколько дней подгоняю остаток в программе до реального остатка), реально полученные проценты фактически совпадают с расчетными (получил примерно на 3% процента больше, чем показывает программа). Пользуюсь программой Менеджер депозитов с этого форума. Больше отслеживаю депозиты, но карты с процентами на остаток тоже добавил. Учитывая, что по картам я не всегда оперативно вношу изменения (обычно раз в несколько дней подгоняю остаток в программе до реального остатка), реально полученные проценты фактически совпадают с расчетными (получил примерно на 3% процента больше, чем показывает программа). http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу ( кешбэк )

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Повідомлень: 2135 З нами з: 31.07.19 Подякував: 56 раз. Подякували: 275 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 січ, 2021 08:28 Re: Monobank klug написав: DONALD написав: klug написав: Якось підозріло мало падає відсотків на залишок. Ніхто не заморочувався з перерахунком? Якось підозріло мало падає відсотків на залишок. Ніхто не заморочувався з перерахунком?

Моня проценты насчитывает, если на карте более 100грн. Моня проценты насчитывает, если на карте более 100грн.

Ви ж не думаєте, що я не рахуючи визначив недостачу в 1 коп? У мене тут суми теж здебільшого транзитом ходять, іноді залишаю заначку полежати на якийсь час. У іншому місці під той самий відсоток порівняну суму тримаю постійно. Оцінивши "на око" характер руху тут, очікував отримати третину чи четверту частину від тих відсотків, що капають у іншому місці, а прийшло ще менше. Рахувати достеменно, з урахуванням регламенту, доволі клопітка справа при такому русі. Вирішив перепитати, можливо хтось заморочився або має більш стабільний залишок і йому легше рахувати, бо ймовірність, що у мене просто завищені очікування доволі висока. Ви ж не думаєте, що я не рахуючи визначив недостачу в 1 коп? У мене тут суми теж здебільшого транзитом ходять, іноді залишаю заначку полежати на якийсь час. У іншому місці під той самий відсоток порівняну суму тримаю постійно. Оцінивши "на око" характер руху тут, очікував отримати третину чи четверту частину від тих відсотків, що капають у іншому місці, а прийшло ще менше. Рахувати достеменно, з урахуванням регламенту, доволі клопітка справа при такому русі. Вирішив перепитати, можливо хтось заморочився або має більш стабільний залишок і йому легше рахувати, бо ймовірність, що у мене просто завищені очікування доволі висока. Це Ви, мабуть , про СоСо під 8% ? Чи газ м’яс ?

Підкажіть для дивнрсифікпцііі можна ПП

Гарного усім вихідного ! Це Ви, мабуть , про СоСо під 8% ? Чи газ м’яс ?Підкажіть для дивнрсифікпціііможна ППГарного усім вихідного ! ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk stas_rst

Повідомлень: 1048 З нами з: 27.02.19 Подякував: 380 раз. Подякували: 199 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2160216121622163 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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