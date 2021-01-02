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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 98
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
43%
42
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
35
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 03:08

  DONALD написав:
  klug написав:Якось підозріло мало падає відсотків на залишок. Ніхто не заморочувався з перерахунком?

Моня проценты насчитывает, если на карте более 100грн.

Ви ж не думаєте, що я не рахуючи визначив недостачу в 1 коп? У мене тут суми теж здебільшого транзитом ходять, іноді залишаю заначку полежати на якийсь час. У іншому місці під той самий відсоток порівняну суму тримаю постійно. Оцінивши "на око" характер руху тут, очікував отримати третину чи четверту частину від тих відсотків, що капають у іншому місці, а прийшло ще менше. Рахувати достеменно, з урахуванням регламенту, доволі клопітка справа при такому русі. Вирішив перепитати, можливо хтось заморочився або має більш стабільний залишок і йому легше рахувати, бо ймовірність, що у мене просто завищені очікування доволі висока.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 04:06

klug
Мне тоже показалось, что мало :o
Выгрузила их расчет % из деталей операции, несколько дней пересчитала, все сходится :cry:
У меня тоже много транзита, вероятно из-за этого кажется, что остатки были больше :)
Melanor1
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 08:03

Re: Monobank

  klug написав:Вирішив перепитати, можливо хтось заморочився або має більш стабільний залишок і йому легше рахувати, бо ймовірність, що у мене просто завищені очікування доволі висока.

Пользуюсь программой Менеджер депозитов с этого форума. Больше отслеживаю депозиты, но карты с процентами на остаток тоже добавил. Учитывая, что по картам я не всегда оперативно вношу изменения (обычно раз в несколько дней подгоняю остаток в программе до реального остатка), реально полученные проценты фактически совпадают с расчетными (получил примерно на 3% процента больше, чем показывает программа).
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 08:28

Re: Monobank

klug написав:У іншому місці під той самий відсоток порівняну суму тримаю постійно.

Це Ви, мабуть , про СоСо під 8% ? Чи газ м’яс ?
Підкажіть для диверсифікації :) можна ПП
Гарного усім вихідного !
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    Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 11:07

klug так они ж могут расшифровку начислений на почту выслать, зачем считать руками
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 11:14

  omb написав:klug так они ж могут расшифровку начислений на почту выслать, зачем считать руками

Там я думаю еще визуальные ощущения могут искажатся тем фактом, что ряд банков начисляет проценты по факту реального проведения по счету (при этом собственные тягалки проводит сразу), а моня все считает по авторизации. В итоге в тех других банках деньги на 2-3 а то и 4 дня дольше учитываюЦЦа
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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