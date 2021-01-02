klug написав:Якось підозріло мало падає відсотків на залишок. Ніхто не заморочувався з перерахунком?
Моня проценты насчитывает, если на карте более 100грн.
Ви ж не думаєте, що я не рахуючи визначив недостачу в 1 коп? У мене тут суми теж здебільшого транзитом ходять, іноді залишаю заначку полежати на якийсь час. У іншому місці під той самий відсоток порівняну суму тримаю постійно. Оцінивши "на око" характер руху тут, очікував отримати третину чи четверту частину від тих відсотків, що капають у іншому місці, а прийшло ще менше. Рахувати достеменно, з урахуванням регламенту, доволі клопітка справа при такому русі. Вирішив перепитати, можливо хтось заморочився або має більш стабільний залишок і йому легше рахувати, бо ймовірність, що у мене просто завищені очікування доволі висока.
klug написав:Вирішив перепитати, можливо хтось заморочився або має більш стабільний залишок і йому легше рахувати, бо ймовірність, що у мене просто завищені очікування доволі висока.
Пользуюсь программой Менеджер депозитов с этого форума. Больше отслеживаю депозиты, но карты с процентами на остаток тоже добавил. Учитывая, что по картам я не всегда оперативно вношу изменения (обычно раз в несколько дней подгоняю остаток в программе до реального остатка), реально полученные проценты фактически совпадают с расчетными (получил примерно на 3% процента больше, чем показывает программа).
http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
omb написав:klug так они ж могут расшифровку начислений на почту выслать, зачем считать руками
Там я думаю еще визуальные ощущения могут искажатся тем фактом, что ряд банков начисляет проценты по факту реального проведения по счету (при этом собственные тягалки проводит сразу), а моня все считает по авторизации. В итоге в тех других банках деньги на 2-3 а то и 4 дня дольше учитываюЦЦа
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
В этом месяце впервые за долгое время сумма "перележивала" до 1.01. на Белой карте. Естественно, погасил Черную в ноль (там немного было задолженности). Затем бросал на нее по мере необходимости с Белой, чтобы покупать "за свои" (Белого пластика и телефона с NFC нет пока). Пару раз кредитка ушла в минус, а поскольку до этого держал только на Банке, вовремя не среагировал и не погасил минус. В итоге проценты насчитались только за половину дней.
Что интересно: Моно не насчитывает за день, даже если там 1 минуту был минус по Черной. Т.е. если минус образовался и ты его сразу погасил - этот день уже выпал. "Была задолженность" - все, звучит как приговор. В итоге надоело и перебросил все на Ощадный Альфы...