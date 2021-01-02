Додано: Нед 03 січ, 2021 17:37

В этом месяце впервые за долгое время сумма "перележивала" до 1.01. на Белой карте. Естественно, погасил Черную в ноль (там немного было задолженности). Затем бросал на нее по мере необходимости с Белой, чтобы покупать "за свои" (Белого пластика и телефона с NFC нет пока).

Пару раз кредитка ушла в минус, а поскольку до этого держал только на Банке, вовремя не среагировал и не погасил минус. В итоге проценты насчитались только за половину дней.



Что интересно: Моно не насчитывает за день, даже если там 1 минуту был минус по Черной.

Т.е. если минус образовался и ты его сразу погасил - этот день уже выпал. "Была задолженность" - все, звучит как приговор. В итоге надоело и перебросил все на Ощадный Альфы...