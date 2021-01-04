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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 січ, 2021 22:16
Искатель потому что берется минимальный остаток за день...
Кешбечные карты!
Додано: Пон 04 січ, 2021 19:57
финмон
подскажите, какие сейчас здесь лимиты (месяц, год) в рамках которых
блокируют по финмониторингу ?
может у Них сейчас какие другие критерии ?
Додано: Пон 04 січ, 2021 19:58
150к грн - внутрибанк, 400к грн - НБУ (календарный месяц).
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