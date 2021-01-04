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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 98
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
43%
42
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
35
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 22:16

Искатель потому что берется минимальный остаток за день...
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Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2778
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 19:57

финмон

подскажите, какие сейчас здесь лимиты (месяц, год) в рамках которых
блокируют по финмониторингу ?
может у Них сейчас какие другие критерии ?
SILVER_UA
 
Повідомлень: 801
З нами з: 21.07.10
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 19:58

  SILVER_UA написав:подскажите, какие сейчас здесь лимиты (месяц, год) в рамках которых блокируют по финмониторингу ?


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jay2004
 
Повідомлень: 2548
З нами з: 19.02.09
Подякував: 67 раз.
Подякували: 294 раз.
 
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