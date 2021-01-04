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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 січ, 2021 22:16
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omb
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Додано: Пон 04 січ, 2021 19:57
подскажите, какие сейчас здесь лимиты (месяц, год) в рамках которых
блокируют по финмониторингу ?
может у Них сейчас какие другие критерии ?
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SILVER_UA
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Додано: Пон 04 січ, 2021 19:58
SILVER_UA написав:
подскажите, какие сейчас здесь лимиты (месяц, год) в рамках которых блокируют по финмониторингу ?
150к грн - внутрибанк, 400к грн - НБУ (календарный месяц).
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jay2004
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Додано: Вів 05 січ, 2021 10:48
jay2004 написав: SILVER_UA написав:
подскажите, какие сейчас здесь лимиты (месяц, год) в рамках которых блокируют по финмониторингу ?
150к грн - внутрибанк, 400к грн - НБУ (календарный месяц).
не поняв, это обороты за месяц или разовая сумма ?
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SILVER_UA
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Додано: Вів 05 січ, 2021 11:08
SILVER_UA написав: jay2004 написав: SILVER_UA написав:
подскажите, какие сейчас здесь лимиты (месяц, год) в рамках которых блокируют по финмониторингу ?
150к грн - внутрибанк, 400к грн - НБУ (календарный месяц).
не поняв, это обороты за месяц или разовая сумма ?
Ну там написано, что за месяц. Но только эти суммы не значат, что обязательно заблокируют по финмониторингу, как и не значат, что не заблокируют при меньших суммах. Так в прошлом месяце без вопросов прогнал заметно больше 400к.
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ingtrans
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