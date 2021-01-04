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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 98
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
43%
42
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
35
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 22:16

Искатель потому что берется минимальный остаток за день...
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Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 19:57

финмон

подскажите, какие сейчас здесь лимиты (месяц, год) в рамках которых
блокируют по финмониторингу ?
может у Них сейчас какие другие критерии ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 19:58

  SILVER_UA написав:подскажите, какие сейчас здесь лимиты (месяц, год) в рамках которых блокируют по финмониторингу ?


150к грн - внутрибанк, 400к грн - НБУ (календарный месяц).
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 10:48

  jay2004 написав:
  SILVER_UA написав:подскажите, какие сейчас здесь лимиты (месяц, год) в рамках которых блокируют по финмониторингу ?


150к грн - внутрибанк, 400к грн - НБУ (календарный месяц).

не поняв, это обороты за месяц или разовая сумма ?
SILVER_UA
 
Повідомлень: 802
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 11:08

  SILVER_UA написав:
  jay2004 написав:
  SILVER_UA написав:подскажите, какие сейчас здесь лимиты (месяц, год) в рамках которых блокируют по финмониторингу ?


150к грн - внутрибанк, 400к грн - НБУ (календарный месяц).

не поняв, это обороты за месяц или разовая сумма ?

Ну там написано, что за месяц. Но только эти суммы не значат, что обязательно заблокируют по финмониторингу, как и не значат, что не заблокируют при меньших суммах. Так в прошлом месяце без вопросов прогнал заметно больше 400к.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 12:37

Моня даже на курсе намахивает по-тихому. Вот на моменте на вкладке курсов светит что доллар можно купить по 28.56. А если дело доходит до реальной покупки-то курс 28.5698 :mrgreen:
Это они правила округления не учили в средней школе? Или просто "так получилось".
Вроде копейка и не много, а неприятно.
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 12:39

DONALD
Покупать не обязательно. Если тапнуть на курс, то откроется экран с курсами с 4 знаками после запятой.
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  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлень: 2151
З нами з: 31.07.19
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