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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 січ, 2021 10:23
1finanсier выше правильно писали, кому важен курс до копейки в моне менять не будут
Кешбечные карты!
Додано: Сер 06 січ, 2021 15:27
+у них купюры не кошерные
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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