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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 98
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
43%
42
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
35
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 10:23

1finanсier выше правильно писали, кому важен курс до копейки в моне менять не будут
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omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 15:27

  omb написав:1finanсier выше правильно писали, кому важен курс до копейки в моне менять не будут

+у них купюры не кошерные :mrgreen:
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлень: 2705
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