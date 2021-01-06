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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 99
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
43%
43
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
35
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 10:23

1finanсier выше правильно писали, кому важен курс до копейки в моне менять не будут
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 15:27

  omb написав:1finanсier выше правильно писали, кому важен курс до копейки в моне менять не будут

+у них купюры не кошерные :mrgreen:
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 12:54

Re: Monobank

гниды не выпускают по оконцовке депо под фонд на карту другого банка :mrgreen:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 13:08

  Мизантрóп написав:гниды не выпускают по оконцовке депо под фонд на карту другого банка :mrgreen:

В смысле p2p? Я больше за один раз выводил по СЭП.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 13:10

  Мизантрóп написав:гниды не выпускают по оконцовке депо под фонд на карту другого банка :mrgreen:

Лимит операций п2п со стороны ПС что-то около $2000, тоесть в районе 60к гривен.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 13:13

vitaliy_berdinskikh спсб,не уточнял,просто ранее мелкие до 50к выводил спокойно.Лана пойду другой путёй :wink:
Будет монокот без валерьяны :mrgreen:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 14:34

  ingtrans написав:
  Мизантрóп написав:гниды не выпускают по оконцовке депо под фонд на карту другого банка :mrgreen:

В смысле p2p? Я больше за один раз выводил по СЭП.

депо фсё.Предлагает на карты других банков.Сэпить в первый выходной из четырёх- большой грех!
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 14:46

ПРО ДВА ПУТЯ

  Мизантрóп написав:vitaliy_berdinskikh спсб,не уточнял,просто ранее мелкие до 50к выводил спокойно.Лана пойду другой путёй :wink:
Будет монокот без валерьяны :mrgreen:

Так шо таки жениться? :mrgreen:
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 15:01

Re: Monobank

  Мизантрóп написав:депо фсё.Предлагает на карты других банков.Сэпить в первый выходной из четырёх- большой грех!
Ну тут одно из двух - или выбрать банк принимающий по выходным СЭП и дающий % на поступившие деньги хотя бы с завтрашнего дня, либо возвращать депо на карту мони а с уже нее растаскивать по р2р опять таким банками что дают % на поступившие деньги хотя бы с завтрашнего дня. Во втором случае правда "палятся" лимиты для р2р
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 15:01

Re: Monobank

  хуторянка написав:Так шо таки жениться?
свобода или рабство.Я справлюсь! :wink:
Мизантрóп
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