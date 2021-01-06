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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 січ, 2021 10:23
1finanсier выше правильно писали, кому важен курс до копейки в моне менять не будут
Кешбечные карты!
Додано: Сер 06 січ, 2021 15:27
+у них купюры не кошерные
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Чет 07 січ, 2021 12:54
Re: Monobank
гниды не выпускают по оконцовке депо под фонд на карту другого банка
Додано: Чет 07 січ, 2021 13:08
В смысле p2p? Я больше за один раз выводил по СЭП.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
Додано: Чет 07 січ, 2021 13:10
Лимит операций п2п со стороны ПС что-то около $2000, тоесть в районе 60к гривен.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 07 січ, 2021 13:13
vitaliy_berdinskikh спсб,не уточнял,просто ранее мелкие до 50к выводил спокойно.Лана пойду другой путёй
Будет монокот без валерьяны
Додано: Чет 07 січ, 2021 14:34
Додано: Чет 07 січ, 2021 14:46
ПРО ДВА ПУТЯ
Так шо таки жениться?
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Чет 07 січ, 2021 15:01
Re: Monobank
Ну тут одно из двух - или выбрать банк принимающий по выходным СЭП и дающий % на поступившие деньги хотя бы с завтрашнего дня, либо возвращать депо на карту мони а с уже нее растаскивать по р2р опять таким банками что дают % на поступившие деньги хотя бы с завтрашнего дня. Во втором случае правда "палятся" лимиты для р2р
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Чет 07 січ, 2021 15:01
Re: Monobank
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