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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 99
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
43%
43
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
35
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 15:02

Re: Monobank

  Flamingo написав:выбрать банк принимающий по выходным СЭП
Вы гарантируете,что кот отправит сегодня крупняк?
Мизантрóп
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Повідомлень: 5084
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 15:48

  Мизантрóп написав:
  Flamingo написав:выбрать банк принимающий по выходным СЭП
Вы гарантируете,что кот отправит сегодня крупняк?

В БСУ Вам никто ничего не может гарантировать. Но положительный опыт отправки через моню СЭПа в выходные у меня был.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 15:52

  Мизантрóп написав:
  Flamingo написав:выбрать банк принимающий по выходным СЭП
Вы гарантируете,что кот отправит сегодня крупняк?

Рекомендую, все таки, по писят на Алку или Валю отправлять. Девчата работают 23/7 :wink:
Ну а ваащето у Мони даж на выходных 7% тулят :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 16:53

  clientage написав:
  Мизантрóп написав:
  Flamingo написав:выбрать банк принимающий по выходным СЭП
Вы гарантируете,что кот отправит сегодня крупняк?

Рекомендую, все таки, по писят на Алку или Валю отправлять. Девчата работают 23/7 :wink:
Ну а ваащето у Мони даж на выходных 7% тулят :wink:

На последнем и порешил.
Мизантрóп
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Повідомлень: 5084
З нами з: 03.12.14
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