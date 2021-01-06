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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 січ, 2021 15:02
Flamingo написав:
выбрать банк принимающий по выходным СЭП
Вы гарантируете,что кот отправит сегодня крупняк?
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Мизантрóп
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Додано: Чет 07 січ, 2021 15:48
Мизантрóп написав: Flamingo написав:
выбрать банк принимающий по выходным СЭП
Вы гарантируете,что кот отправит сегодня крупняк?
В БСУ Вам никто ничего не может гарантировать. Но положительный опыт отправки через моню СЭПа в выходные у меня был.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Чет 07 січ, 2021 15:52
Мизантрóп написав: Flamingo написав:
выбрать банк принимающий по выходным СЭП
Вы гарантируете,что кот отправит сегодня крупняк?
Рекомендую, все таки, по писят на Алку или Валю отправлять. Девчата работают 23/7
Ну а ваащето у Мони даж на выходных 7% тулят
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 07 січ, 2021 16:53
clientage написав: Мизантрóп написав: Flamingo написав:
выбрать банк принимающий по выходным СЭП
Вы гарантируете,что кот отправит сегодня крупняк?
Рекомендую, все таки, по писят на Алку или Валю отправлять. Девчата работают 23/7
Ну а ваащето у Мони даж на выходных 7% тулят
На последнем и порешил.
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Мизантрóп
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