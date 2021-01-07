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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 99
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
43%
43
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
35
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 15:02

Re: Monobank

  Flamingo написав:выбрать банк принимающий по выходным СЭП
Вы гарантируете,что кот отправит сегодня крупняк?
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 15:48

  Мизантрóп написав:
  Flamingo написав:выбрать банк принимающий по выходным СЭП
Вы гарантируете,что кот отправит сегодня крупняк?

В БСУ Вам никто ничего не может гарантировать. Но положительный опыт отправки через моню СЭПа в выходные у меня был.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 15:52

  Мизантрóп написав:
  Flamingo написав:выбрать банк принимающий по выходным СЭП
Вы гарантируете,что кот отправит сегодня крупняк?

Рекомендую, все таки, по писят на Алку или Валю отправлять. Девчата работают 23/7 :wink:
Ну а ваащето у Мони даж на выходных 7% тулят :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 16:53

  clientage написав:
  Мизантрóп написав:
  Flamingo написав:выбрать банк принимающий по выходным СЭП
Вы гарантируете,что кот отправит сегодня крупняк?

Рекомендую, все таки, по писят на Алку или Валю отправлять. Девчата работают 23/7 :wink:
Ну а ваащето у Мони даж на выходных 7% тулят :wink:

На последнем и порешил.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:17

Панове, как закинуть гривну на карту моно из Пумба без комиссии?
карта пумба не всекарта, а другой старый тариф.
Andey
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 14:43

Andey вход у кота бесплатный. Смотрите тарифы вашей карты ПУМБа. Можно толкать ПУМБой или тянуть Моней.
+50 грн. за карту Монобанка https://monobank.com.ua/r/JxSHc
+50 грн. при использовании промо-кода Z6LYAAL https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
pepe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:00

  pepe написав:Andey вход у кота бесплатный. Смотрите тарифы вашей карты ПУМБа. Можно толкать ПУМБой или тянуть Моней.


какой ценный совет "смотрите тарифы" ... надо же мудрость какова )
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:02

  Andey написав:Панове, как закинуть гривну на карту моно из Пумба без комиссии?
карта пумба не всекарта, а другой старый тариф.


старый тока на полку истории
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 37894
З нами з: 06.08.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 6034 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:26

  Andey написав:Панове, как закинуть гривну на карту моно из Пумба без комиссии?
карта пумба не всекарта, а другой старый тариф.

ИМХО, все карты уже полгода как перевели на тариф ВсеКарта
Посмотрите внимательно, шо у вас за тариф то щас высвечивается в ИБ в свойствах счета.
Ну можете из ИБ попробовать перевести 1000 грн на Моню, 0.5% (мин 5 грн) комисс будет снято сразу если чо не так. А если все норм, то нашару :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33401
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:45

  IMPRINTER написав:
  pepe написав:Andey вход у кота бесплатный. Смотрите тарифы вашей карты ПУМБа. Можно толкать ПУМБой или тянуть Моней.


какой ценный совет "смотрите тарифы" ... надо же мудрость какова )

Яке питання - така і відповідь.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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