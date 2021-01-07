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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 січ, 2021 15:02
Flamingo написав:
выбрать банк принимающий по выходным СЭП
Вы гарантируете,что кот отправит сегодня крупняк?
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Мизантрóп
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Додано: Чет 07 січ, 2021 15:48
Мизантрóп написав: Flamingo написав:
выбрать банк принимающий по выходным СЭП
Вы гарантируете,что кот отправит сегодня крупняк?
В БСУ Вам никто ничего не может гарантировать. Но положительный опыт отправки через моню СЭПа в выходные у меня был.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Чет 07 січ, 2021 15:52
Мизантрóп написав: Flamingo написав:
выбрать банк принимающий по выходным СЭП
Вы гарантируете,что кот отправит сегодня крупняк?
Рекомендую, все таки, по писят на Алку или Валю отправлять. Девчата работают 23/7
Ну а ваащето у Мони даж на выходных 7% тулят
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 07 січ, 2021 16:53
clientage написав: Мизантрóп написав: Flamingo написав:
выбрать банк принимающий по выходным СЭП
Вы гарантируете,что кот отправит сегодня крупняк?
Рекомендую, все таки, по писят на Алку или Валю отправлять. Девчата работают 23/7
Ну а ваащето у Мони даж на выходных 7% тулят
На последнем и порешил.
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:17
Панове, как закинуть гривну на карту моно из Пумба без комиссии?
карта пумба не всекарта, а другой старый тариф.
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Andey
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 14:43
Andey вход у кота бесплатный. Смотрите тарифы вашей карты ПУМБа. Можно толкать ПУМБой или тянуть Моней.
+50 грн. за карту Монобанка https://monobank.com.ua/r/JxSHc
+50 грн. при использовании промо-кода Z6LYAAL https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
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pepe
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:00
pepe написав:Andey
вход у кота бесплатный. Смотрите тарифы вашей карты ПУМБа. Можно толкать ПУМБой или тянуть Моней.
какой ценный совет "смотрите тарифы" ... надо же мудрость какова )
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Pig Lives Matter
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IMPRINTER
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:02
Andey написав:
Панове, как закинуть гривну на карту моно из Пумба без комиссии?
карта пумба не всекарта, а другой старый тариф.
старый тока на полку истории
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Pig Lives Matter
-
IMPRINTER
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2
1
- Свинорил 100 lvl
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- Повідомлень: 37894
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 216 раз.
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:26
Andey написав:
Панове, как закинуть гривну на карту моно из Пумба без комиссии?
карта пумба не всекарта, а другой старый тариф.
ИМХО, все карты уже полгода как перевели на тариф ВсеКарта
Посмотрите внимательно, шо у вас за тариф то щас высвечивается в ИБ в свойствах счета.
Ну можете из ИБ попробовать перевести 1000 грн на Моню, 0.5% (мин 5 грн) комисс будет снято сразу если чо не так. А если все норм, то нашару
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:45
IMPRINTER написав: pepe написав:Andey
вход у кота бесплатный. Смотрите тарифы вашей карты ПУМБа. Можно толкать ПУМБой или тянуть Моней.
какой ценный совет "смотрите тарифы" ... надо же мудрость какова )
Яке питання - така і відповідь.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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