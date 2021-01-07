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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2164216521662167

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 99
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
43%
43
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
35
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:05

Re: Monobank

  IMPRINTER написав:какой ценный совет "смотрите тарифы" ... надо же мудрость какова )
еще один совет - смотрите по сторонам.
использовать свойства - перевод внутри пумби без комис , кидайте на 3-е лицо ,
оно вам кинет на моно-кота.
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Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 19:42

  Мизантрóп написав:vitaliy_berdinskikh спсб,не уточнял,просто ранее мелкие до 50к выводил спокойно.Лана пойду другой путёй :wink:
Будет монокот без валерьяны :mrgreen:

В связи с новыми требованиями финмониторинга, разовый лимит исходящего манисенда временно снизили до 30 тыс. грн., месячный лимит остался без изменений - 10 тыс. дол.
Bosstone
 
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