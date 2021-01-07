еще один совет - смотрите по сторонам.
использовать свойства - перевод внутри пумби без комис , кидайте на 3-е лицо ,
оно вам кинет на моно-кота.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:05
Re: Monobank
еще один совет - смотрите по сторонам.
использовать свойства - перевод внутри пумби без комис , кидайте на 3-е лицо ,
оно вам кинет на моно-кота.
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 19:42
В связи с новыми требованиями финмониторинга, разовый лимит исходящего манисенда временно снизили до 30 тыс. грн., месячный лимит остался без изменений - 10 тыс. дол.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 20:49
определил вчера опытным путём)) 30 не дало,а 29999 да.
Вопрос : зачем продвинутый кот окончившийся депо на крупную сумму предлагает на карту иного банка если болт?
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