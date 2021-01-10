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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:05
IMPRINTER написав:
какой ценный совет "смотрите тарифы" ... надо же мудрость какова )
еще один совет - смотрите по сторонам.
использовать свойства - перевод внутри пумби без комис , кидайте на 3-е лицо ,
оно вам кинет на моно-кота.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 19:42
Мизантрóп написав:vitaliy_berdinskikh
спсб,не уточнял,просто ранее мелкие до 50к выводил спокойно.Лана пойду другой путёй
Будет монокот без валерьяны
В связи с новыми требованиями финмониторинга, разовый лимит исходящего манисенда временно снизили до 30 тыс. грн., месячный лимит остался без изменений - 10 тыс. дол.
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 20:49
Bosstone написав: Мизантрóп написав:vitaliy_berdinskikh
спсб,не уточнял,просто ранее мелкие до 50к выводил спокойно.Лана пойду другой путёй
Будет монокот без валерьяны
В связи с новыми требованиями финмониторинга, разовый лимит исходящего манисенда временно снизили до 30 тыс. грн., месячный лимит остался без изменений - 10 тыс. дол.
определил вчера опытным путём)) 30 не дало,а 29999 да.
Вопрос : зачем продвинутый кот окончившийся депо на крупную сумму предлагает на карту иного банка если болт?
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 23:10
Andey написав:
Панове, как закинуть гривну на карту моно из Пумба без комиссии?
карта пумба не всекарта, а другой старый тариф.
По старому тарифу кина не будет.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 08:57
Доброе утро, знатоки
Есть ли ограничения по сумме при открытии депо методом перечисления с другого банка?
Хочу маме открыть депо, но ей установили лимит пополнения ее карты на 100 тыс. грн. в месяц.
Понимаю, что карта и депо - это разные вецщи, но все же: Если открытие депо будет перечислением сразу на депо по реквизитам с другого банка, возможна ли блокировка суммы больше 100 тыс. со стороны Финмона?
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Додано: Пон 11 січ, 2021 09:16
Алексей77 написав:
Есть ли ограничения по сумме при открытии депо методом перечисления с другого банка?
Открил и пополнил , правда дозами, с другого банка сумму более 200к .
Если открили на 25к, тот через день можно пополнить на 25К = 50к , причем особо не напрягаясь, т к реквизити для открития и пополнения одинакови - просто во второй раз вибрать опцию - повторить платеж .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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Додано: Пон 11 січ, 2021 10:03
Алексей77 написав:
Доброе утро, знатоки
Есть ли ограничения по сумме при открытии депо методом перечисления с другого банка?
Хочу маме открыть депо, но ей установили лимит пополнения ее карты на 100 тыс. грн. в месяц.
Понимаю, что карта и депо - это разные вецщи, но все же: Если открытие депо будет перечислением сразу на депо по реквизитам с другого банка, возможна ли блокировка суммы больше 100 тыс. со стороны Финмона?
Согласно их ДКБО, у вас есть три раб дн на наполнение депосчета. Ну или 50 +пополняшка на 50 до конца мес.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 11 січ, 2021 10:05
clientage написав:
Ну или 50 +пополняшка на 50 до конца мес.
я бы разбивал на 14999,вдрух по окончании надо будет на карту иного банка.В 4 депо 100к уместится
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Мизантрóп
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Додано: Пон 11 січ, 2021 10:46
Andey написав:
Панове, как закинуть гривну на карту моно из Пумба без комиссии?
карта пумба не всекарта, а другой старый тариф.
НГ старых тарифах 2 снятия в месяц без комиссий.
Дальше через терминал iBox бесплатно закидываете на МОНО
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: Пон 11 січ, 2021 11:17
а кишмиш шо "от банка" анлим или тож до 500 в месяц?
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