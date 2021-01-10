Додано: Пон 11 січ, 2021 08:57

Доброе утро, знатоки

Есть ли ограничения по сумме при открытии депо методом перечисления с другого банка?

Хочу маме открыть депо, но ей установили лимит пополнения ее карты на 100 тыс. грн. в месяц.

Понимаю, что карта и депо - это разные вецщи, но все же: Если открытие депо будет перечислением сразу на депо по реквизитам с другого банка, возможна ли блокировка суммы больше 100 тыс. со стороны Финмона?

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