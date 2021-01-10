еще один совет - смотрите по сторонам.
использовать свойства - перевод внутри пумби без комис , кидайте на 3-е лицо ,
оно вам кинет на моно-кота.
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:05
Re: Monobank
еще один совет - смотрите по сторонам.
использовать свойства - перевод внутри пумби без комис , кидайте на 3-е лицо ,
оно вам кинет на моно-кота.
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 19:42
В связи с новыми требованиями финмониторинга, разовый лимит исходящего манисенда временно снизили до 30 тыс. грн., месячный лимит остался без изменений - 10 тыс. дол.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 20:49
определил вчера опытным путём)) 30 не дало,а 29999 да.
Вопрос : зачем продвинутый кот окончившийся депо на крупную сумму предлагает на карту иного банка если болт?
Додано: П'ят 08 січ, 2021 23:10
Додано: Пон 11 січ, 2021 08:57
Re: Monobank
Доброе утро, знатоки
Есть ли ограничения по сумме при открытии депо методом перечисления с другого банка?
Хочу маме открыть депо, но ей установили лимит пополнения ее карты на 100 тыс. грн. в месяц.
Понимаю, что карта и депо - это разные вецщи, но все же: Если открытие депо будет перечислением сразу на депо по реквизитам с другого банка, возможна ли блокировка суммы больше 100 тыс. со стороны Финмона?
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Додано: Пон 11 січ, 2021 09:16
Re: Monobank
Открил и пополнил , правда дозами, с другого банка сумму более 200к .
Если открили на 25к, тот через день можно пополнить на 25К = 50к , причем особо не напрягаясь, т к реквизити для открития и пополнения одинакови - просто во второй раз вибрать опцию - повторить платеж .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: Пон 11 січ, 2021 10:03
Согласно их ДКБО, у вас есть три раб дн на наполнение депосчета. Ну или 50 +пополняшка на 50 до конца мес.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 11 січ, 2021 10:05
Re: Monobank
Додано: Пон 11 січ, 2021 10:46
Re: Monobank
НГ старых тарифах 2 снятия в месяц без комиссий.
Дальше через терминал iBox бесплатно закидываете на МОНО
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Пон 11 січ, 2021 13:34
Re: Monobank
если открыть депо и сэпом с а-банка закинуть на него, то будет кэшбек?
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