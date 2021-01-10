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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2165216621672168>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 99
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
43%
43
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
35
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:05

Re: Monobank

  IMPRINTER написав:какой ценный совет "смотрите тарифы" ... надо же мудрость какова )
еще один совет - смотрите по сторонам.
использовать свойства - перевод внутри пумби без комис , кидайте на 3-е лицо ,
оно вам кинет на моно-кота.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 19:42

  Мизантрóп написав:vitaliy_berdinskikh спсб,не уточнял,просто ранее мелкие до 50к выводил спокойно.Лана пойду другой путёй :wink:
Будет монокот без валерьяны :mrgreen:

В связи с новыми требованиями финмониторинга, разовый лимит исходящего манисенда временно снизили до 30 тыс. грн., месячный лимит остался без изменений - 10 тыс. дол.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 20:49

  Bosstone написав:
  Мизантрóп написав:vitaliy_berdinskikh спсб,не уточнял,просто ранее мелкие до 50к выводил спокойно.Лана пойду другой путёй :wink:
Будет монокот без валерьяны :mrgreen:

В связи с новыми требованиями финмониторинга, разовый лимит исходящего манисенда временно снизили до 30 тыс. грн., месячный лимит остался без изменений - 10 тыс. дол.

определил вчера опытным путём)) 30 не дало,а 29999 да.
Вопрос : зачем продвинутый кот окончившийся депо на крупную сумму предлагает на карту иного банка если болт?
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 23:10

  Andey написав:Панове, как закинуть гривну на карту моно из Пумба без комиссии?
карта пумба не всекарта, а другой старый тариф.


По старому тарифу кина не будет.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 08:57

Re: Monobank

Доброе утро, знатоки
Есть ли ограничения по сумме при открытии депо методом перечисления с другого банка?
Хочу маме открыть депо, но ей установили лимит пополнения ее карты на 100 тыс. грн. в месяц.
Понимаю, что карта и депо - это разные вецщи, но все же: Если открытие депо будет перечислением сразу на депо по реквизитам с другого банка, возможна ли блокировка суммы больше 100 тыс. со стороны Финмона?
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 09:16

Re: Monobank

  Алексей77 написав:Есть ли ограничения по сумме при открытии депо методом перечисления с другого банка?
Открил и пополнил , правда дозами, с другого банка сумму более 200к .
Если открили на 25к, тот через день можно пополнить на 25К = 50к , причем особо не напрягаясь, т к реквизити для открития и пополнения одинакови - просто во второй раз вибрать опцию - повторить платеж .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 10:03

  Алексей77 написав:Доброе утро, знатоки
Есть ли ограничения по сумме при открытии депо методом перечисления с другого банка?
Хочу маме открыть депо, но ей установили лимит пополнения ее карты на 100 тыс. грн. в месяц.
Понимаю, что карта и депо - это разные вецщи, но все же: Если открытие депо будет перечислением сразу на депо по реквизитам с другого банка, возможна ли блокировка суммы больше 100 тыс. со стороны Финмона?

Согласно их ДКБО, у вас есть три раб дн на наполнение депосчета. Ну или 50 +пополняшка на 50 до конца мес.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 10:05

Re: Monobank

  clientage написав:Ну или 50 +пополняшка на 50 до конца мес.
я бы разбивал на 14999,вдрух по окончании надо будет на карту иного банка.В 4 депо 100к уместится
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 10:46

Re: Monobank

  Andey написав:Панове, как закинуть гривну на карту моно из Пумба без комиссии?
карта пумба не всекарта, а другой старый тариф.

НГ старых тарифах 2 снятия в месяц без комиссий.
Дальше через терминал iBox бесплатно закидываете на МОНО
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 13:34

Re: Monobank

если открыть депо и сэпом с а-банка закинуть на него, то будет кэшбек?
vovareuckij
 
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