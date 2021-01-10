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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 січ, 2021 13:37
vovareuckij написав:
если открыть депо и сэпом с а-банка закинуть на него, то будет кэшбек?
Будет.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
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