Будет.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 січ, 2021 13:37
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
Додано: Вів 12 січ, 2021 14:30
Re: Monobank
Подскажите, айбоксы уже хавают 1000 купюры?
.......
Додано: Вів 12 січ, 2021 14:39
Да. Даже на центральном экране, пишет номиналы купюр, которые принимает.
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Додано: Суб 16 січ, 2021 00:36
Додано: Суб 16 січ, 2021 03:46
"Право" це нічим не обумовлене, але пишуть, що часом вимагають.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 16 січ, 2021 08:17
Re: Monobank
Таке може виникнути у "партнера" --- А-Банки. Колись застопорили і доводили свою правоту.
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