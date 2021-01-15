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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2165216621672168

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 99
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
43%
43
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
35
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 13:37

  vovareuckij написав:если открыть депо и сэпом с а-банка закинуть на него, то будет кэшбек?

Будет.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 14:30

Re: Monobank

Подскажите, айбоксы уже хавают 1000 купюры?
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 14:39

  Boundless написав:Подскажите, айбоксы уже хавают 1000 купюры?


Да. Даже на центральном экране, пишет номиналы купюр, которые принимает.
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 00:36

  vovareuckij написав:если открыть депо и сэпом с а-банка закинуть на него, то будет кэшбек?

Нет, если депозит сроком на 1, 2 или 3 месяца. Кроме того, монобанк имеет право потребовать подтверждение несуществующей комиссии за сэп.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 03:46

  Bosstone написав:Кроме того, монобанк имеет право потребовать подтверждение несуществующей комиссии за сэп.

"Право" це нічим не обумовлене, але пишуть, що часом вимагають.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 08:17

Re: Monobank

  klug написав:"Право" це нічим не обумовлене, але пишуть, що часом вимагають.
Таке може виникнути у "партнера" --- А-Банки. Колись застопорили і доводили свою правоту.
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Goodman
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