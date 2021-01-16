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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 99
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
43%
43
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
35
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 13:37

  vovareuckij написав:если открыть депо и сэпом с а-банка закинуть на него, то будет кэшбек?

Будет.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 14:30

Re: Monobank

Подскажите, айбоксы уже хавают 1000 купюры?
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 14:39

  Boundless написав:Подскажите, айбоксы уже хавают 1000 купюры?


Да. Даже на центральном экране, пишет номиналы купюр, которые принимает.
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 00:36

  vovareuckij написав:если открыть депо и сэпом с а-банка закинуть на него, то будет кэшбек?

Нет, если депозит сроком на 1, 2 или 3 месяца. Кроме того, монобанк имеет право потребовать подтверждение несуществующей комиссии за сэп.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 03:46

  Bosstone написав:Кроме того, монобанк имеет право потребовать подтверждение несуществующей комиссии за сэп.

"Право" це нічим не обумовлене, але пишуть, що часом вимагають.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 08:17

Re: Monobank

  klug написав:"Право" це нічим не обумовлене, але пишуть, що часом вимагають.
Таке може виникнути у "партнера" --- А-Банки. Колись застопорили і доводили свою правоту.
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Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 13:05

Re: Monobank

Известно что нибудь о сроках действия ставочки 11%? на год?
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 18:15

  klug написав:
  Bosstone написав:Кроме того, монобанк имеет право потребовать подтверждение несуществующей комиссии за сэп.

"Право" це нічим не обумовлене, але пишуть, що часом вимагають.
Все там обумовлене.Просто смотрят они на все эти выкрутасы лояльно.Но прецеденты были уже когда не платили.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 00:07

  посетитель написав:Все там обумовлене.

Крутий рівень дискусії - вщент розбили усі мої аргументи.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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