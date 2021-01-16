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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 січ, 2021 13:37
vovareuckij написав:
если открыть депо и сэпом с а-банка закинуть на него, то будет кэшбек?
Будет.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
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Додано: Вів 12 січ, 2021 14:30
Подскажите, айбоксы уже хавают 1000 купюры?
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Boundless
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Додано: Вів 12 січ, 2021 14:39
Boundless написав:
Подскажите, айбоксы уже хавают 1000 купюры?
Да. Даже на центральном экране, пишет номиналы купюр, которые принимает.
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Додано: Суб 16 січ, 2021 00:36
vovareuckij написав:
если открыть депо и сэпом с а-банка закинуть на него, то будет кэшбек?
Нет, если депозит сроком на 1, 2 или 3 месяца. Кроме того, монобанк имеет право потребовать подтверждение несуществующей комиссии за сэп.
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Bosstone
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Додано: Суб 16 січ, 2021 03:46
Bosstone написав:
Кроме того, монобанк имеет право потребовать подтверждение несуществующей комиссии за сэп.
"Право" це нічим не обумовлене, але пишуть, що часом вимагають.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Суб 16 січ, 2021 08:17
klug написав:
"Право" це нічим не обумовлене, але пишуть, що часом вимагають.
Таке може виникнути у "партнера" --- А-Банки. Колись застопорили і доводили свою правоту.
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Додано: Суб 16 січ, 2021 13:05
Известно что нибудь о сроках действия ставочки 11%? на год?
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Алексей77
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Додано: Суб 16 січ, 2021 18:15
klug написав: Bosstone написав:
Кроме того, монобанк имеет право потребовать подтверждение несуществующей комиссии за сэп.
"Право" це нічим не обумовлене, але пишуть, що часом вимагають.
Все там обумовлене.Просто смотрят они на все эти выкрутасы лояльно.Но прецеденты были уже когда не платили.
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Додано: Нед 17 січ, 2021 00:07
посетитель написав:
Все там обумовлене.
Крутий рівень дискусії - вщент розбили усі мої аргументи.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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