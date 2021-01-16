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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2166216721682169

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 100
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
44%
44
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
35
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 12:37

  Goodman написав: Дописувач правий , мені наполегливо пояснювали, що Я недостоєн бонусу за відкриття по реквизитам , також на словах у чаті + кинули картинку з підкреслюванням червоним кольором


И чем закончилось? Так и не начислили?
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  #<1 ... 2166216721682169
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Monobank (21681)
17.01.2021 12:37
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