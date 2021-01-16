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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 січ, 2021 12:37
Goodman написав:
Дописувач правий , мені наполегливо пояснювали, що Я недостоєн бонусу за відкриття по реквизитам , також на словах у чаті + кинули картинку з підкреслюванням червоним кольором
И чем закончилось? Так и не начислили?
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