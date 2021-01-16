И чем закончилось? Так и не начислили?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 січ, 2021 12:37
Додано: Нед 17 січ, 2021 16:37
Re: Monobank
Приветствую, коллеги. Вопрос на засылку. В Розетке алкашка при онлайн оплате проходит как что?
P.S. Отвечу сам. мсс 5921 - Магазины с продажей спиртных напитков навынос
Платил 17.01.2021
Востаннє редагувалось malinin007 в Нед 17 січ, 2021 16:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 17 січ, 2021 16:50
Как алкашка чистой воды, как продукты
... делайте хоть что-нибудь!
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