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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2166216721682169

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 100
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
44%
44
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
35
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 12:37

  Goodman написав: Дописувач правий , мені наполегливо пояснювали, що Я недостоєн бонусу за відкриття по реквизитам , також на словах у чаті + кинули картинку з підкреслюванням червоним кольором


И чем закончилось? Так и не начислили?
Aps
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 16:37

Re: Monobank

Приветствую, коллеги. Вопрос на засылку. В Розетке алкашка при онлайн оплате проходит как что?

P.S. Отвечу сам. мсс 5921 - Магазины с продажей спиртных напитков навынос
Платил 17.01.2021
Востаннє редагувалось malinin007 в Нед 17 січ, 2021 16:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 16:50

  malinin007 написав:Приветствую, коллеги. Вопрос на засылку. В Розетке алкашка при онлайн оплате проходит как что?

Как алкашка чистой воды, как продукты
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 18:15

Re: Monobank

  Aps написав:И чем закончилось? Так и не начислили?

Это било массовое явление и дата есть 20-10-2020
Пошла волна, начислили всем тогда - но осадок остался. Для меня больше СЕПа с Абанка на Моню не существует. Я таки долили , даже через края депозити в Моне , НО с другого банка , которий Моня "не видит" .
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Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 18:44

  klug написав:
  посетитель написав:Все там обумовлене.

Крутий рівень дискусії - вщент розбили усі мої аргументи.
а я не знаю как вам ещё аргументировать если вы не в состоянии понять и осознать первые два слова из программы лояльности по депозитам моно банка.
Там прочитать-то требуется БУКВАЛЬНО первые два слова.Но это ж не наш метод.Надо ж зраду накидывать про безпідставне і не чим не обумовлене. :)
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