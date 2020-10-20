По отзывам - не адекватная реакция мони - могут не окэшбечить. Так как ашка в партнерах мони они знают что комиса ашка не берет, а значит типа и моне нечего компенсировать. "Вот уpoды" (с) к/ф Брат-2
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 січ, 2021 12:08
По отзывам - не адекватная реакция мони - могут не окэшбечить. Так как ашка в партнерах мони они знают что комиса ашка не берет, а значит типа и моне нечего компенсировать. "Вот уpoды" (с) к/ф Брат-2
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Додано: Вів 19 січ, 2021 12:26
Мне в конце декабря полфонда СЭПом из ашки окешбечили без проблем
Додано: Вів 19 січ, 2021 12:31
Re: Monobank
Знаете как говорили "правоохранители" в Союзе: «Если вы еще не сидите, то это не ваша заслуга, а наша недоработка» - поэтому ИМХО лучше перебдеть
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Вів 19 січ, 2021 12:42
Re: Monobank
20-10-2020 прощупивали на пополняшки с Ашки.
Оператор МОНИ чоткий паца - написал в поддержке - видим, что комиссии не било.
Била проба пера. + новий клиент, которий вздумал откривать и пополнять через СЕП , имея на руках карту МОНИ и перекидки на эту карту с Универсала.
А про конец декабря - правда, в Моне уже били предновогоднее настроение , фонда кешбека хватало.
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Додано: Вів 19 січ, 2021 14:26
Цитата с "Брата" реально в тему
А что на счёт "знаменитого" финмона Мони? Может были прецеденты при открытии депо на форуме. Не хочется геморрой на ровном месте.
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