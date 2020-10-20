|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 січ, 2021 12:08
lloydbanksua написав:
А что с АБанком не так, тоже неадекватный финмон?
По отзывам - не адекватная реакция мони - могут не окэшбечить. Так как ашка в партнерах мони они знают что комиса ашка не берет, а значит типа и моне нечего компенсировать. "Вот уpoды" (с) к/ф Брат-2
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 5574
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 95 раз.
- Подякували: 1344 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 січ, 2021 12:26
Flamingo написав: lloydbanksua написав:
А что с АБанком не так, тоже неадекватный финмон?
По отзывам - не адекватная реакция мони - могут не окэшбечить. Так как ашка в партнерах мони они знают что комиса ашка не берет, а значит типа и моне нечего компенсировать. "Вот уpoды" (с) к/ф Брат-2
Мне в конце декабря полфонда СЭПом из ашки окешбечили без проблем
-
patrikk
-
-
- Повідомлень: 172
- З нами з: 25.06.15
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 січ, 2021 12:31
patrikk написав:
Мне в конце декабря полфонда СЭПом из ашки окешбечили без проблем
Знаете как говорили "правоохранители" в Союзе: «Если вы еще не сидите, то это не ваша заслуга, а наша недоработка» - поэтому ИМХО лучше перебдеть
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 5574
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 95 раз.
- Подякували: 1344 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 січ, 2021 12:42
Flamingo написав:
- поэтому ИМХО лучше перебдеть
20-10-2020 прощупивали на пополняшки с Ашки.
Оператор МОНИ чоткий паца - написал в поддержке - видим, что комиссии не било.
Била проба пера. + новий клиент, которий вздумал откривать и пополнять через СЕП , имея на руках карту МОНИ и перекидки на эту карту с Универсала.
А про конец декабря - правда, в Моне уже били предновогоднее настроение , фонда кешбека хватало.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 4197
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 684 раз.
- Подякували: 458 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 січ, 2021 14:26
Flamingo написав: lloydbanksua написав:
А что с АБанком не так, тоже неадекватный финмон?
По отзывам - не адекватная реакция мони - могут не окэшбечить. Так как ашка в партнерах мони они знают что комиса ашка не берет, а значит типа и моне нечего компенсировать. "Вот уpoды" (с) к/ф Брат-2
Цитата с "Брата" реально в тему
А что на счёт "знаменитого" финмона Мони? Может были прецеденты при открытии депо на форуме. Не хочется геморрой на ровном месте.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 459
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 січ, 2021 18:39
при оформленні депо через додаток просить суму вкладу ... у цьому випадку ставити 0 для подальшого поповнення СЕПом ? і де дивитись ІБАН для депо ?
чи є поточне поповнення і обмеження по сумі ?
не відкривав раніше тут
Дякую!
-
stas_rst
-
-
- Повідомлень: 1072
- З нами з: 27.02.19
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 206 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 19 січ, 2021 18:51
stas_rst написав:
при оформленні депо через додаток просить суму вкладу ... у цьому випадку ставити 0 для подальшого поповнення СЕПом ? і де дивитись ІБАН для депо ?
чи є поточне поповнення і обмеження по сумі ?
не відкривав раніше тут
Дякую!
там нужно указать реальную сумму вклада
А вот когда спросит откуда будете вносить, то укажете "Перевод по рек-ам"
Вот после этого вам и нарисуют рек-ты и отправят на мыло
Причем будет ДВА вида рек-ов: в апликухе будут светиться прямые, а на мыло прийдут через транзитник. ОбоиХ мона юзать, но мне больше нравятся на 2630хх.
У вас будет 3 дня (седня первый) на размещение всей суммы
Кроме этого, в этом мес. еще мона и пополниться на +сумму размещения
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 33485
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2646 раз.
- Подякували: 3967 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 19 січ, 2021 19:30
clientage написав:
Кроме этого, в этом мес. еще мона и пополниться на +сумму размещения
Дякую!
тобто х1 до стартової до кінця поточного місяця, у якому було здійснено перший транш?
-
stas_rst
-
-
- Повідомлень: 1072
- З нами з: 27.02.19
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 206 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 19 січ, 2021 19:33
stas_rst написав: clientage написав:
Кроме этого, в этом мес. еще мона и пополниться на +сумму размещения
Дякую!
тобто х1 до стартової до кінця поточного місяця, у якому було здійснено перший транш?
Именно
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 5574
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 95 раз.
- Подякували: 1344 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|