Додано: Вів 19 січ, 2021 18:51

stas_rst написав: при оформленні депо через додаток просить суму вкладу ... у цьому випадку ставити 0 для подальшого поповнення СЕПом ? і де дивитись ІБАН для депо ?

чи є поточне поповнення і обмеження по сумі ?

не відкривав раніше тут

Дякую! при оформленні депо через додаток просить суму вкладу ... у цьому випадку ставити 0 для подальшого поповнення СЕПом ? і де дивитись ІБАН для депо ?чи є поточне поповнення і обмеження по сумі ?не відкривав раніше тутДякую!

там нужно указать реальную сумму вкладаА вот когда спросит откуда будете вносить, то укажете "Перевод по рек-ам"Вот после этого вам и нарисуют рек-ты и отправят на мылоПричем будет ДВА вида рек-ов: в апликухе будут светиться прямые, а на мыло прийдут через транзитник. ОбоиХ мона юзать, но мне больше нравятся на 2630хх.У вас будет 3 дня (седня первый) на размещение всей суммыКроме этого, в этом мес. еще мона и пополниться на +сумму размещения