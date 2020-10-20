По отзывам - не адекватная реакция мони - могут не окэшбечить. Так как ашка в партнерах мони они знают что комиса ашка не берет, а значит типа и моне нечего компенсировать. "Вот уpoды" (с) к/ф Брат-2
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 січ, 2021 12:08
По отзывам - не адекватная реакция мони - могут не окэшбечить. Так как ашка в партнерах мони они знают что комиса ашка не берет, а значит типа и моне нечего компенсировать. "Вот уpoды" (с) к/ф Брат-2
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Додано: Вів 19 січ, 2021 12:26
Мне в конце декабря полфонда СЭПом из ашки окешбечили без проблем
Додано: Вів 19 січ, 2021 12:31
Re: Monobank
Знаете как говорили "правоохранители" в Союзе: «Если вы еще не сидите, то это не ваша заслуга, а наша недоработка» - поэтому ИМХО лучше перебдеть
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Вів 19 січ, 2021 12:42
Re: Monobank
20-10-2020 прощупивали на пополняшки с Ашки.
Оператор МОНИ чоткий паца - написал в поддержке - видим, что комиссии не било.
Била проба пера. + новий клиент, которий вздумал откривать и пополнять через СЕП , имея на руках карту МОНИ и перекидки на эту карту с Универсала.
А про конец декабря - правда, в Моне уже били предновогоднее настроение , фонда кешбека хватало.
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Додано: Вів 19 січ, 2021 14:26
Цитата с "Брата" реально в тему
А что на счёт "знаменитого" финмона Мони? Может были прецеденты при открытии депо на форуме. Не хочется геморрой на ровном месте.
Додано: Вів 19 січ, 2021 18:39
при оформленні депо через додаток просить суму вкладу ... у цьому випадку ставити 0 для подальшого поповнення СЕПом ? і де дивитись ІБАН для депо ?
чи є поточне поповнення і обмеження по сумі ?
не відкривав раніше тут
Дякую!
Додано: Вів 19 січ, 2021 18:51
там нужно указать реальную сумму вклада
А вот когда спросит откуда будете вносить, то укажете "Перевод по рек-ам"
Вот после этого вам и нарисуют рек-ты и отправят на мыло
Причем будет ДВА вида рек-ов: в апликухе будут светиться прямые, а на мыло прийдут через транзитник. ОбоиХ мона юзать, но мне больше нравятся на 2630хх.
У вас будет 3 дня (седня первый) на размещение всей суммы
Кроме этого, в этом мес. еще мона и пополниться на +сумму размещения
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 19 січ, 2021 19:30
Додано: Вів 19 січ, 2021 19:33
Именно
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Вів 19 січ, 2021 20:17
Re: Monobank
откриваете депо и делаете пополнение депозита на сумму открития.
на след день, с того же банка делаете - повторить платеж (не более сумми при откритии) и опять делаете СЕПарик
с банка-источника. итого за два дня у Вас полностью готовий депо .
PS СЕПАрики бегают хорошо только в рабочие дни, виходние - они и в АФРИКЕ виходние.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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