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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2168216921702171>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 101
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
10
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
44%
44
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
35
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 12:08

  lloydbanksua написав: А что с АБанком не так, тоже неадекватный финмон?

По отзывам - не адекватная реакция мони - могут не окэшбечить. Так как ашка в партнерах мони они знают что комиса ашка не берет, а значит типа и моне нечего компенсировать. "Вот уpoды" (с) к/ф Брат-2
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 12:26

  Flamingo написав:
  lloydbanksua написав: А что с АБанком не так, тоже неадекватный финмон?

По отзывам - не адекватная реакция мони - могут не окэшбечить. Так как ашка в партнерах мони они знают что комиса ашка не берет, а значит типа и моне нечего компенсировать. "Вот уpoды" (с) к/ф Брат-2

Мне в конце декабря полфонда СЭПом из ашки окешбечили без проблем
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 12:31

Re: Monobank

  patrikk написав:Мне в конце декабря полфонда СЭПом из ашки окешбечили без проблем

Знаете как говорили "правоохранители" в Союзе: «Если вы еще не сидите, то это не ваша заслуга, а наша недоработка» - поэтому ИМХО лучше перебдеть
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 12:42

Re: Monobank

  Flamingo написав:- поэтому ИМХО лучше перебдеть

20-10-2020 прощупивали на пополняшки с Ашки.
Оператор МОНИ чоткий паца - написал в поддержке - видим, что комиссии не било.
Била проба пера. + новий клиент, которий вздумал откривать и пополнять через СЕП , имея на руках карту МОНИ и перекидки на эту карту с Универсала.
А про конец декабря - правда, в Моне уже били предновогоднее настроение , фонда кешбека хватало.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 14:26

  Flamingo написав:
  lloydbanksua написав: А что с АБанком не так, тоже неадекватный финмон?

По отзывам - не адекватная реакция мони - могут не окэшбечить. Так как ашка в партнерах мони они знают что комиса ашка не берет, а значит типа и моне нечего компенсировать. "Вот уpoды" (с) к/ф Брат-2

Цитата с "Брата" реально в тему :mrgreen:
А что на счёт "знаменитого" финмона Мони? Может были прецеденты при открытии депо на форуме. Не хочется геморрой на ровном месте.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 18:39

при оформленні депо через додаток просить суму вкладу ... у цьому випадку ставити 0 для подальшого поповнення СЕПом ? і де дивитись ІБАН для депо ?
чи є поточне поповнення і обмеження по сумі ?
не відкривав раніше тут
Дякую!
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 18:51

  stas_rst написав:при оформленні депо через додаток просить суму вкладу ... у цьому випадку ставити 0 для подальшого поповнення СЕПом ? і де дивитись ІБАН для депо ?
чи є поточне поповнення і обмеження по сумі ?
не відкривав раніше тут
Дякую!

там нужно указать реальную сумму вклада
А вот когда спросит откуда будете вносить, то укажете "Перевод по рек-ам"
Вот после этого вам и нарисуют рек-ты и отправят на мыло
Причем будет ДВА вида рек-ов: в апликухе будут светиться прямые, а на мыло прийдут через транзитник. ОбоиХ мона юзать, но мне больше нравятся на 2630хх.
У вас будет 3 дня (седня первый) на размещение всей суммы
Кроме этого, в этом мес. еще мона и пополниться на +сумму размещения
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 19:30

  clientage написав:Кроме этого, в этом мес. еще мона и пополниться на +сумму размещения

Дякую!
тобто х1 до стартової до кінця поточного місяця, у якому було здійснено перший транш?
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 19:33

  stas_rst написав:
  clientage написав:Кроме этого, в этом мес. еще мона и пополниться на +сумму размещения

Дякую!
тобто х1 до стартової до кінця поточного місяця, у якому було здійснено перший транш?

Именно
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 20:17

Re: Monobank

  stas_rst написав:тобто х1 до стартової до кінця поточного місяця, у якому було здійснено перший транш?


откриваете депо и делаете пополнение депозита на сумму открития.
на след день, с того же банка делаете - повторить платеж (не более сумми при откритии) и опять делаете СЕПарик
с банка-источника. итого за два дня у Вас полностью готовий депо .
PS СЕПАрики бегают хорошо только в рабочие дни, виходние - они и в АФРИКЕ виходние.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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