Тут главное использовать для платежа банк, который гарантировано отправляет СЭП в выходные. Я без проблем открыл в декабре депо в Моне после Сэпа
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 січ, 2021 20:32
Тут главное использовать для платежа банк, который гарантировано отправляет СЭП в выходные. Я без проблем открыл в декабре депо в Моне после Сэпа
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Вів 19 січ, 2021 20:40
общая сумма одного депозита не должна превышать 65000 грн если вы не собираетесь заказывать конечно нал на кассе,в противном случае р2р ограничен указанной суммой
никому не верю
Додано: Вів 19 січ, 2021 20:49
Re: Monobank
А вот это я, кстати, не понимаю зачем делать. С тем же успехом можно сразу открыть депозит на двойную сумму и не ждать следующего дня. Это даже немного выгоднее (на величину процентов, которые набегут за один день на сумму пополнения).
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
Додано: Вів 19 січ, 2021 20:55
ingtrans Ви прави , єто для больших городов. Для малих городов, средства на банк-источник идут лесами и полями и им нужно передохнуть , когда попадут в банк-источник. Всегда заводил на МОНО только НОВИЕ ДЕНЬГИ, того и не било блоков и недоразумений. Никогда не било прачечной в Моне.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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