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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2168216921702171

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 101
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
10
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
44%
44
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
35
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 20:32

  Goodman написав:PS СЕПАрики бегают хорошо только в рабочие дни, виходние - они и в АФРИКЕ виходние.

Тут главное использовать для платежа банк, который гарантировано отправляет СЭП в выходные. Я без проблем открыл в декабре депо в Моне после Сэпа
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 20:40

  Goodman написав:
  stas_rst написав:тобто х1 до стартової до кінця поточного місяця, у якому було здійснено перший транш?


откриваете депо и делаете пополнение депозита на сумму открития.
на след день, с того же банка делаете - повторить платеж (не более сумми при откритии) и опять делаете СЕПарик
с банка-источника. итого за два дня у Вас полностью готовий депо .
PS СЕПАрики бегают хорошо только в рабочие дни, виходние - они и в АФРИКЕ виходние.
общая сумма одного депозита не должна превышать 65000 грн если вы не собираетесь заказывать конечно нал на кассе,в противном случае р2р ограничен указанной суммой
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 20:49

Re: Monobank

  Goodman написав:на след день, с того же банка делаете - повторить платеж (не более сумми при откритии) и опять делаете СЕПарик

А вот это я, кстати, не понимаю зачем делать. С тем же успехом можно сразу открыть депозит на двойную сумму и не ждать следующего дня. Это даже немного выгоднее (на величину процентов, которые набегут за один день на сумму пополнения).
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 20:55

ingtrans Ви прави , єто для больших городов. Для малих городов, средства на банк-источник идут лесами и полями и им нужно передохнуть , когда попадут в банк-источник. Всегда заводил на МОНО только НОВИЕ ДЕНЬГИ, того и не било блоков и недоразумений. Никогда не било прачечной в Моне.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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