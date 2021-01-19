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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2169217021712172>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 101
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
10
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
44%
44
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
35
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 20:32

  Goodman написав:PS СЕПАрики бегают хорошо только в рабочие дни, виходние - они и в АФРИКЕ виходние.

Тут главное использовать для платежа банк, который гарантировано отправляет СЭП в выходные. Я без проблем открыл в декабре депо в Моне после Сэпа
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 20:40

  Goodman написав:
  stas_rst написав:тобто х1 до стартової до кінця поточного місяця, у якому було здійснено перший транш?


откриваете депо и делаете пополнение депозита на сумму открития.
на след день, с того же банка делаете - повторить платеж (не более сумми при откритии) и опять делаете СЕПарик
с банка-источника. итого за два дня у Вас полностью готовий депо .
PS СЕПАрики бегают хорошо только в рабочие дни, виходние - они и в АФРИКЕ виходние.
общая сумма одного депозита не должна превышать 65000 грн если вы не собираетесь заказывать конечно нал на кассе,в противном случае р2р ограничен указанной суммой
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 20:49

Re: Monobank

  Goodman написав:на след день, с того же банка делаете - повторить платеж (не более сумми при откритии) и опять делаете СЕПарик

А вот это я, кстати, не понимаю зачем делать. С тем же успехом можно сразу открыть депозит на двойную сумму и не ждать следующего дня. Это даже немного выгоднее (на величину процентов, которые набегут за один день на сумму пополнения).
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 20:55

ingtrans Ви прави , єто для больших городов. Для малих городов, средства на банк-источник идут лесами и полями и им нужно передохнуть , когда попадут в банк-источник. Всегда заводил на МОНО только НОВИЕ ДЕНЬГИ, того и не било блоков и недоразумений. Никогда не било прачечной в Моне.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 21:44

Re: Monobank

Усім подякував!

  sens написав:общая сумма одного депозита не должна превышать 65000 грн если вы не собираетесь заказывать конечно нал на кассе,в противном случае р2р ограничен указанной суммой


про це не зовсім зрозумів ... до чого тут п2п ? "сума одного" - це сумарно у Вас ? чи один транш ? ми ж говоимо виключно про СЕП з лівого банку?

і ще:
- читав на гілці, що КБ 0,6% - тільки за депо від 3-х місяців ?
- максимальний КБ - 500 грн. чистими чи брудними ?

і тоді логічно, що більше 100К сенсу нема заводити ? навіть якщо різні депо ... клієнтський запис то один
    ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
    Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
    Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 21:50

КБ дают для депо от 4 мес!
Сам КБ под б/н -- анлим
начисляют в КБ 0.6, а при снятии КБ, как всегда, удержат 19.5%,
причем еще и потеряют 1 коп -- тож как всегда :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 21:57

clientage, дякую!
задачи определены, цели поставлены, - за работу, товарищи :)
завтра буду юзати.

ПС. КБ довго чекати ? з ПУМБи або Конкорду СЕП до якої краще пуляти ?
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 22:06

Re: Monobank

  stas_rst написав:КБ довго чекати ?

КБ приходит в момент зачисления перевода на депозит в монобанке.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 22:26

  stas_rst написав:з ПУМБи або Конкорду СЕП до якої краще пуляти ?

А с какой карты пумбы вы сэпить намылились? Там же кажись комис. А Конь довольно быстро сэпы выпускает - за полтора часа обычно доходит. Но имхо лучше не тянуть до вечера, а все делать в первой половине дня. Но у меня с аллы на моню и в выходной депо открывался. Если банк отправитель работает 23/7, то моня откроет депо думаю и в 8, и в 9 вечера. Но на фуа подобные тесты - сэпте в светлое время суток и будет вам счастье. Если что кажись Конь 23/7 не работает
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 22:27

  stas_rst написав:clientage, дякую!
задачи определены, цели поставлены, - за работу, товарищи :)
завтра буду юзати.

ПС. КБ довго чекати ? з ПУМБи або Конкорду СЕП до якої краще пуляти ?

Этаа, у Пумбы СЭП то платный
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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