Тут главное использовать для платежа банк, который гарантировано отправляет СЭП в выходные. Я без проблем открыл в декабре депо в Моне после Сэпа
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 січ, 2021 20:32
Тут главное использовать для платежа банк, который гарантировано отправляет СЭП в выходные. Я без проблем открыл в декабре депо в Моне после Сэпа
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Додано: Вів 19 січ, 2021 20:40
общая сумма одного депозита не должна превышать 65000 грн если вы не собираетесь заказывать конечно нал на кассе,в противном случае р2р ограничен указанной суммой
никому не верю
Додано: Вів 19 січ, 2021 20:49
Re: Monobank
А вот это я, кстати, не понимаю зачем делать. С тем же успехом можно сразу открыть депозит на двойную сумму и не ждать следующего дня. Это даже немного выгоднее (на величину процентов, которые набегут за один день на сумму пополнения).
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
Додано: Вів 19 січ, 2021 20:55
ingtrans Ви прави , єто для больших городов. Для малих городов, средства на банк-источник идут лесами и полями и им нужно передохнуть , когда попадут в банк-источник. Всегда заводил на МОНО только НОВИЕ ДЕНЬГИ, того и не било блоков и недоразумений. Никогда не било прачечной в Моне.
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Додано: Вів 19 січ, 2021 21:44
Re: Monobank
Усім подякував!
про це не зовсім зрозумів ... до чого тут п2п ? "сума одного" - це сумарно у Вас ? чи один транш ? ми ж говоимо виключно про СЕП з лівого банку?
і ще:
- читав на гілці, що КБ 0,6% - тільки за депо від 3-х місяців ?
- максимальний КБ - 500 грн. чистими чи брудними ?
і тоді логічно, що більше 100К сенсу нема заводити ? навіть якщо різні депо ... клієнтський запис то один
Додано: Вів 19 січ, 2021 21:50
КБ дают для депо от 4 мес!
Сам КБ под б/н -- анлим
начисляют в КБ 0.6, а при снятии КБ, как всегда, удержат 19.5%,
причем еще и потеряют 1 коп -- тож как всегда
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 19 січ, 2021 21:57
clientage, дякую!
задачи определены, цели поставлены, - за работу, товарищи
завтра буду юзати.
ПС. КБ довго чекати ? з ПУМБи або Конкорду СЕП до якої краще пуляти ?
Додано: Вів 19 січ, 2021 22:06
Re: Monobank
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
Додано: Вів 19 січ, 2021 22:26
А с какой карты пумбы вы сэпить намылились? Там же кажись комис. А Конь довольно быстро сэпы выпускает - за полтора часа обычно доходит. Но имхо лучше не тянуть до вечера, а все делать в первой половине дня. Но у меня с аллы на моню и в выходной депо открывался. Если банк отправитель работает 23/7, то моня откроет депо думаю и в 8, и в 9 вечера. Но на фуа подобные тесты - сэпте в светлое время суток и будет вам счастье. Если что кажись Конь 23/7 не работает
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Вів 19 січ, 2021 22:27
Этаа, у Пумбы СЭП то платный
... делайте хоть что-нибудь!
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