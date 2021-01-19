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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2169217021712172

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 101
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
10
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
44%
44
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
35
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 22:39

  clientage написав:
  stas_rst написав:clientage, дякую!
задачи определены, цели поставлены, - за работу, товарищи :)
завтра буду юзати.

ПС. КБ довго чекати ? з ПУМБи або Конкорду СЕП до якої краще пуляти ?

Этаа, у Пумбы СЭП то платный

Ну так може stas_rst так і зрозумів, що кб тільки за реально платний СЕП :mrgreen:
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 22:40

Re: Monobank

KVV написав:Ну так може stas_rst так і зрозумів, що кб тільки за реально платний СЕП :mrgreen:
За іронію - канХвета Тузік

Flamingo - окремо теж дякую!
Востаннє редагувалось stas_rst в Вів 19 січ, 2021 22:44, всього редагувалось 1 раз.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 22:44

  sens написав:общая сумма одного депозита не должна превышать 65000 грн если вы не собираетесь заказывать конечно нал на кассе,в противном случае р2р ограничен указанной суммой

толкачка до 60 тысяч, но можно и сэпом выводить, не пробовали?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 23:35

  Bosstone написав:
  sens написав:общая сумма одного депозита не должна превышать 65000 грн если вы не собираетесь заказывать конечно нал на кассе,в противном случае р2р ограничен указанной суммой

толкачка до 60 тысяч, но можно и сэпом выводить, не пробовали?

Толкачка уже 29999
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 00:52

Re: Monobank

  Bosstone написав:толкачка до 60 тысяч, но можно и сэпом выводить, не пробовали?

Я тоже не понимаю, чего ограничиваться суммой p2p - всегда вывожу СЭПом, быстро отправляют любую сумму, 1.5-2 часа и на месте + в получателе нет приколов с теховером, если нужно дальше тратить или пересылать
AVF
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 00:57

  velvet написав:Толкачка уже 29999

На добу, як у решти?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 06:38

  klug написав:
  velvet написав:Толкачка уже 29999

На добу, як у решти?

Ні, на операцію. На добу явно більше Понду можна випхнути...
kreuz
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