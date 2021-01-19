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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 січ, 2021 22:39
clientage написав: stas_rst написав:clientage
, дякую!задачи определены, цели поставлены, - за работу, товарищи
завтра буду юзати.
ПС. КБ довго чекати ? з ПУМБи або Конкорду СЕП до якої краще пуляти ?
Этаа, у Пумбы СЭП то платный
Ну так може stas_rst
так і зрозумів, що кб тільки за реально
платний СЕП
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KVV
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Додано: Вів 19 січ, 2021 22:40
KVV написав:
Ну так може stas_rst
так і зрозумів, що кб тільки за реально
платний СЕП
За іронію - канХвета ТузікFlamingo
- окремо теж дякую!
Востаннє редагувалось stas_rst
в Вів 19 січ, 2021 22:44, всього редагувалось 1 раз.
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stas_rst
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Додано: Вів 19 січ, 2021 22:44
sens написав:
общая сумма одного депозита не должна превышать 65000 грн если вы не собираетесь заказывать конечно нал на кассе,в противном случае р2р ограничен указанной суммой
толкачка до 60 тысяч, но можно и сэпом выводить, не пробовали?
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Bosstone
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Додано: Вів 19 січ, 2021 23:35
Bosstone написав: sens написав:
общая сумма одного депозита не должна превышать 65000 грн если вы не собираетесь заказывать конечно нал на кассе,в противном случае р2р ограничен указанной суммой
толкачка до 60 тысяч, но можно и сэпом выводить, не пробовали?
Толкачка уже 29999
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velvet
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Додано: Сер 20 січ, 2021 00:52
Bosstone написав:
толкачка до 60 тысяч, но можно и сэпом выводить, не пробовали?
Я тоже не понимаю, чего ограничиваться суммой p2p - всегда вывожу СЭПом, быстро отправляют любую сумму, 1.5-2 часа и на месте + в получателе нет приколов с теховером, если нужно дальше тратить или пересылать
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AVF
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Додано: Сер 20 січ, 2021 00:57
velvet написав:
Толкачка уже 29999
На добу, як у решти?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Сер 20 січ, 2021 06:38
klug написав: velvet написав:
Толкачка уже 29999
На добу, як у решти?
Ні, на операцію. На добу явно більше Понду можна випхнути...
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kreuz
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