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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2172217321742175 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Monobank 4 5 101 1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.) 6% 6 2 - ПОГАНО (Некомпетентно) 6% 6 3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще) 10% 10 4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути) 44% 44 5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося) 35% 35 Всього голосів : 101 Додано: Пон 25 січ, 2021 09:58 lloydbanksua написав: MASolomko написав: lloydbanksua, желательно при пополнении карты свыше 5к грн. lloydbanksua, желательно при пополнении карты свыше 5к грн.

Т.е. могут отказать в пополнении или попросить стать клиентом? Т.е. могут отказать в пополнении или попросить стать клиентом?

Ну отказать не откажут, но проведут идентификацию с заполнением анкеты и скорее всего откроют какой-то технический счет с которого потом сделают перечисление на Моню. Если же клиент просто показываешь паспорт (а у меня даже просто попросили мой фин.номер в а-шке) - и проводят операцию. Ну отказать не откажут, но проведут идентификацию с заполнением анкеты и скорее всего откроют какой-то технический счет с которого потом сделают перечисление на Моню. Если же клиент просто показываешь паспорт (а у меня даже просто попросили мой фин.номер в а-шке) - и проводят операцию. 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0 إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ - карты КоКо от Форварда -- карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа -إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ Flamingo 1

Повідомлень: 5641 З нами з: 20.03.15 Подякував: 95 раз. Подякували: 1374 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 січ, 2021 08:51 Вкладчик1234 написав: На маму карточку оформит по рефералке. Проблему прям сделали На маму карточку оформит по рефералке. Проблему прям сделали

"Мама любит скорость и Монобанк !" (с) Дубинский

"Мама любит скорость и Монобанк !" (с) Дубинский 1finanсier

Повідомлень: 234 З нами з: 02.09.19 Подякував: 76 раз. Подякували: 21 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 січ, 2021 00:37 ingtrans написав: Не помню здесь или не здесь, но писали. По крайней мере, я об этом не раз читал. Под АНЦ скрывается много разных юрлиц, а кешбэк за АНЦ дают, если аптека ну совсем АНЦ. В Вашем случае, если в чеке указано АНЦ, можно попробовать обратиться в поддержку и предъявить чек. Monobank довольно лояльно относится к таким обращениям, тем не менее, формально аптека под другой вывеской, так что могут и не начислить кешбэк даже после обращения. Не помню здесь или не здесь, но писали. По крайней мере, я об этом не раз читал. Под АНЦ скрывается много разных юрлиц, а кешбэк за АНЦ дают, если аптека ну совсем АНЦ. В Вашем случае, если в чеке указано АНЦ, можно попробовать обратиться в поддержку и предъявить чек. Monobank довольно лояльно относится к таким обращениям, тем не менее, формально аптека под другой вывеской, так что могут и не начислить кешбэк даже после обращения.

В той же день звернувся в підтримку. Оператор повідомила, що "Копійка" - то не "АНЦ", але попросила надати докази (чек...). Наголосила що кешбеку точно не буде, якщо зразу не нарахувався. Відправив фото - пообіцяла розібратись.

Через деякий час неочікувано прийшло повідомлення від іншої приблизно такого змісту: "Кешбек не нарахований, і в майбутньому нараховуватись за покупки в цій аптеці не буде. Купуйте в іншій аптеці"

В той же день звернувся в підтримку. Оператор повідомила, що "Копійка" - то не "АНЦ", але попросила надати докази (чек...). Наголосила що кешбеку точно не буде, якщо зразу не нарахувався. Відправив фото - пообіцяла розібратись.Через деякий час неочікувано прийшло повідомлення від іншої приблизно такого змісту: "Кешбек не нарахований, і в майбутньому нараховуватись за покупки в цій аптеці не буде. Купуйте в іншій аптеці" AleksD

Повідомлень: 29 З нами з: 03.05.19 Подякував: 29 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2172217321742175 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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