Додано: Чет 28 січ, 2021 09:00

andreyiskra написав: А что будет если по сеп пополнить депозит больше чем первоначальная сумма? А что будет если по сеп пополнить депозит больше чем первоначальная сумма?

можно поиметь гемор на собственную *опу - банк имеет полное юридическое право не зачислять всю перечисленную сумму. Дальше как он посчитает нужным поступитьили вернуть сразу отправителю (что маловероятно - ведь в банке сидят парни не менее хитропопые чем вы - если сам вкладчик решил поиграть с ними в эту игру - они сыграют, но своими картами и на своих условиях)или продержать 3 рабочих дня на счете "суммы до выяснения" (естественно бесплатно и без кишмиша) после чего вернуть отправителю (скорее всего так и поступит)или зачислить на вклад то что положено в рамках месячного пополнения, а остальное подержать до 1 числа следующего месяца (маловероятно но и такое может быть). В этом варианте кишмиш скорее всего будет но будет и потеря на процентах.В общем я бы не стал рисковать - ничего хорошего для вкладчика от сиего действия не светит