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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 101
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
10
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
44%
44
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
35
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 09:58

  lloydbanksua написав:
  MASolomko написав:lloydbanksua, желательно при пополнении карты свыше 5к грн.

Т.е. могут отказать в пополнении или попросить стать клиентом?

Ну отказать не откажут, но проведут идентификацию с заполнением анкеты и скорее всего откроют какой-то технический счет с которого потом сделают перечисление на Моню. Если же клиент просто показываешь паспорт (а у меня даже просто попросили мой фин.номер в а-шке) - и проводят операцию.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 08:51

  Вкладчик1234 написав:На маму карточку оформит по рефералке. Проблему прям сделали :)

"Мама любит скорость и Монобанк !" (с) Дубинский
:)
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 00:37

  ingtrans написав:Не помню здесь или не здесь, но писали. По крайней мере, я об этом не раз читал. Под АНЦ скрывается много разных юрлиц, а кешбэк за АНЦ дают, если аптека ну совсем АНЦ. В Вашем случае, если в чеке указано АНЦ, можно попробовать обратиться в поддержку и предъявить чек. Monobank довольно лояльно относится к таким обращениям, тем не менее, формально аптека под другой вывеской, так что могут и не начислить кешбэк даже после обращения.

В той же день звернувся в підтримку. Оператор повідомила, що "Копійка" - то не "АНЦ", але попросила надати докази (чек...). Наголосила що кешбеку точно не буде, якщо зразу не нарахувався. Відправив фото - пообіцяла розібратись.
Через деякий час неочікувано прийшло повідомлення від іншої приблизно такого змісту: "Кешбек не нарахований, і в майбутньому нараховуватись за покупки в цій аптеці не буде. Купуйте в іншій аптеці"
:evil:
AleksD
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 10:11

Re: Monobank

Уже в бета-версии приложения можно самостоятельно менять категории кешбека от банка, если не было трат в одной (либо двух) из них.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 10:29

  unknownurl написав:Уже в бета-версии приложения можно самостоятельно менять категории кешбека от банка, если не было трат в одной (либо двух) из них.

Я после сегодняшнего апгрейда беты вообще в кешбэк зайти не могу: "Ох, что-то пошло не так".
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 11:10

  unknownurl написав:Уже в бета-версии приложения можно самостоятельно менять категории кешбека от банка, если не было трат в одной (либо двух) из них.

Да - удобно, что не говори. Если раньше надо было обязательно выбрать и партнерку и сразу две категории, то теперь можно взять и одну, а вторую и нужную партнерку добирать попизже
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 11:25

Re: Monobank

  lloydbanksua написав:Т.е. могут отказать в пополнении или попросить стать клиентом?

Нет, могут попросить подтверждение источника доходов.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 11:59

  unknownurl написав:Уже в бета-версии приложения можно самостоятельно менять категории кешбека от банка, если не было трат в одной (либо двух) из них.

Неплохо!
Знать бы ещё когда они зарелизят новую версию.
Хочу наконец-то кэшбек увидеть в привычном месте)
Adast
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 08:44

Re: Monobank

А что будет если по сеп пополнить депозит больше чем первоначальная сумма?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 09:00

  andreyiskra написав:А что будет если по сеп пополнить депозит больше чем первоначальная сумма?

можно поиметь гемор на собственную *опу - банк имеет полное юридическое право не зачислять всю перечисленную сумму. Дальше как он посчитает нужным поступить
или вернуть сразу отправителю (что маловероятно - ведь в банке сидят парни не менее хитропопые чем вы - если сам вкладчик решил поиграть с ними в эту игру - они сыграют, но своими картами и на своих условиях)
или продержать 3 рабочих дня на счете "суммы до выяснения" (естественно бесплатно и без кишмиша) после чего вернуть отправителю (скорее всего так и поступит)
или зачислить на вклад то что положено в рамках месячного пополнения, а остальное подержать до 1 числа следующего месяца (маловероятно но и такое может быть). В этом варианте кишмиш скорее всего будет но будет и потеря на процентах.

В общем я бы не стал рисковать - ничего хорошего для вкладчика от сиего действия не светит
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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