MASolomko написав:lloydbanksua, желательно при пополнении карты свыше 5к грн.
Т.е. могут отказать в пополнении или попросить стать клиентом?
Ну отказать не откажут, но проведут идентификацию с заполнением анкеты и скорее всего откроют какой-то технический счет с которого потом сделают перечисление на Моню. Если же клиент просто показываешь паспорт (а у меня даже просто попросили мой фин.номер в а-шке) - и проводят операцию.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
ingtrans написав:Не помню здесь или не здесь, но писали. По крайней мере, я об этом не раз читал. Под АНЦ скрывается много разных юрлиц, а кешбэк за АНЦ дают, если аптека ну совсем АНЦ. В Вашем случае, если в чеке указано АНЦ, можно попробовать обратиться в поддержку и предъявить чек. Monobank довольно лояльно относится к таким обращениям, тем не менее, формально аптека под другой вывеской, так что могут и не начислить кешбэк даже после обращения.
В той же день звернувся в підтримку. Оператор повідомила, що "Копійка" - то не "АНЦ", але попросила надати докази (чек...). Наголосила що кешбеку точно не буде, якщо зразу не нарахувався. Відправив фото - пообіцяла розібратись. Через деякий час неочікувано прийшло повідомлення від іншої приблизно такого змісту: "Кешбек не нарахований, і в майбутньому нараховуватись за покупки в цій аптеці не буде. Купуйте в іншій аптеці"
andreyiskra написав:А что будет если по сеп пополнить депозит больше чем первоначальная сумма?
можно поиметь гемор на собственную *опу - банк имеет полное юридическое право не зачислять всю перечисленную сумму. Дальше как он посчитает нужным поступить или вернуть сразу отправителю (что маловероятно - ведь в банке сидят парни не менее хитропопые чем вы - если сам вкладчик решил поиграть с ними в эту игру - они сыграют, но своими картами и на своих условиях) или продержать 3 рабочих дня на счете "суммы до выяснения" (естественно бесплатно и без кишмиша) после чего вернуть отправителю (скорее всего так и поступит) или зачислить на вклад то что положено в рамках месячного пополнения, а остальное подержать до 1 числа следующего месяца (маловероятно но и такое может быть). В этом варианте кишмиш скорее всего будет но будет и потеря на процентах.
В общем я бы не стал рисковать - ничего хорошего для вкладчика от сиего действия не светит
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0