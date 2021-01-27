RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2173217421752176

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 101
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
10
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
44%
44
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
35
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 11:43

Re: Monobank

Пришел. Push что на остаток с 1.02. 5%
Депозиты без изменений
maxstar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 70
З нами з: 11.07.18
Подякував: 9 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 12:03

  maxstar написав:Пришел. Push что на остаток с 1.02. 5% Депозиты без изменений

Мне тоже только пришел. Они б ещё 31 вечером пуш это прислали. За месяц же должны предупреждать. Депо наверняка тоже снизят через время..
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 491
З нами з: 22.04.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 12:16

  lloydbanksua написав:За месяц же должны предупреждать.

Не в перший раз вже. Пора скаргу в НБУ писати...
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 100/50 грн за кредитну/дебетову картку
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
Аватар користувача
 
Повідомлень: 338
З нами з: 08.01.20
Подякував: 47 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 12:20

  lloydbanksua написав:
  maxstar написав:Пришел. Push что на остаток с 1.02. 5% Депозиты без изменений

Мне тоже только пришел. Они б ещё 31 вечером пуш это прислали. За месяц же должны предупреждать. Депо наверняка тоже снизят через время..

Значит, не должны
Bosstone
 
Повідомлень: 1771
З нами з: 21.04.10
Подякував: 639 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 12:49

  andreyiskra написав:А что будет если по сеп пополнить депозит больше чем первоначальная сумма?

Пополнила по СЭП депозит, ранее уже пополненный на максимальную сумму. Вышло сообщение с информацией, что депо не может быть пополнено и предложение зачислить на карту или вернуть отправителю. Выбрала зачислить на карту.
    +50 грн
  • 6NULJO4 Промо-код Бонус к депозитам
  • https://monobank.ua/r/bfJG Монобанк
  • http://lx4.me/c/dsDbwysV Форвард Кококард
  • https://a-bank.com.ua/t?a=31GTYIUNJ8X0 Абанк Зеленая
  • https://todobankref.page.link/xeRB Мегабанк Todo
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2579
З нами з: 18.09.13
Подякував: 491 раз.
Подякували: 521 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2173217421752176
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.