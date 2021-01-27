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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 січ, 2021 11:43
Пришел. Push что на остаток с 1.02. 5%
Депозиты без изменений
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maxstar
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Додано: Чет 28 січ, 2021 12:03
maxstar написав:
Пришел. Push что на остаток с 1.02. 5% Депозиты без изменений
Мне тоже только пришел. Они б ещё 31 вечером пуш это прислали. За месяц же должны предупреждать. Депо наверняка тоже снизят через время..
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lloydbanksua
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Додано: Чет 28 січ, 2021 12:16
lloydbanksua написав:
За месяц же должны предупреждать.
Не в перший раз вже. Пора скаргу в НБУ писати...
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miltador
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Додано: Чет 28 січ, 2021 12:20
lloydbanksua написав: maxstar написав:
Пришел. Push что на остаток с 1.02. 5% Депозиты без изменений
Мне тоже только пришел. Они б ещё 31 вечером пуш это прислали. За месяц же должны предупреждать. Депо наверняка тоже снизят через время..
Значит, не должны
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Bosstone
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Додано: Чет 28 січ, 2021 12:49
andreyiskra написав:
А что будет если по сеп пополнить депозит больше чем первоначальная сумма?
Пополнила по СЭП депозит, ранее уже пополненный на максимальную сумму. Вышло сообщение с информацией, что депо не может быть пополнено и предложение зачислить на карту или вернуть отправителю. Выбрала зачислить на карту.
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