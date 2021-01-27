Пришел. Push что на остаток с 1.02. 5%
Депозиты без изменений
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 січ, 2021 11:43
Re: Monobank
Пришел. Push что на остаток с 1.02. 5%
Депозиты без изменений
Додано: Чет 28 січ, 2021 12:03
Додано: Чет 28 січ, 2021 12:16
Не в перший раз вже. Пора скаргу в НБУ писати...
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
Додано: Чет 28 січ, 2021 12:20
Додано: Чет 28 січ, 2021 12:49
Пополнила по СЭП депозит, ранее уже пополненный на максимальную сумму. Вышло сообщение с информацией, что депо не может быть пополнено и предложение зачислить на карту или вернуть отправителю. Выбрала зачислить на карту.
Додано: Чет 28 січ, 2021 14:46
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