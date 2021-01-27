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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 січ, 2021 16:15
velvet написав: v57 написав:
это ж меньше даже авалЯ
И 5% это минимальная ставка Прозапаса в Укргазе, а максимум по нему сейчас 10%.
Думаете, не порежут?
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Додано: Чет 28 січ, 2021 16:27
В Аккорд нужно идти.
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rollo
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Додано: Чет 28 січ, 2021 16:28
rollo в лучший и скунс.
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lloydbanksua
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Додано: Чет 28 січ, 2021 16:29
lloydbanksua написав:rollo
в лучший и скунс.
У меня там три дебетных КоКо под завязку. В Аккорде пока 8 прОцентов дают.
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rollo
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Додано: Чет 28 січ, 2021 16:35
rollo написав:
У меня там три дебетных КоКо под завязку. В Аккорде пока 8 прОцентов дают.
Что-то мне подсказывает что они тоже скоро анонсируют снижение...
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Adast
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