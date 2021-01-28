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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 січ, 2021 17:18
rollo написав:
В Аккорде лучше программа по кишмишу.
Для кишмиша есть другие банки)
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lloydbanksua
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Додано: Чет 28 січ, 2021 17:22
lloydbanksua написав: rollo написав:
В Аккорде лучше программа по кишмишу.
Для кишмиша есть другие банки)
Лишняя банка для кишмиша никогда не бывает лишней.
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rollo
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Додано: Чет 28 січ, 2021 17:24
lloydbanksua написав:Adast
в скунсе планировали снижение с 12.01, потом передумали, поэтому пока осталось 15/8.5%
Да я помню, просто если по рынку процент на остаток снижается, то им тоже нет смысла держать высокий...
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Adast
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Додано: Чет 28 січ, 2021 17:37
Adast Посмотрим...они, по крайней мере, заранее уведомляют.
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lloydbanksua
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Додано: Чет 28 січ, 2021 18:54
Adast написав:
просто если по рынку процент на остаток снижается, то им тоже нет смысла держать высокий...
Есть им смысл - там дуРень предложил, а второй умный посчитал и показал на цыфрах - показатели ухудшатся, отток , геммор и "здобуткив" нема. Бигом откатили назад. Сейчас в клоунада (локдаун) движение только вперед.
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Goodman
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