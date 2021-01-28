Для кишмиша есть другие банки)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 січ, 2021 17:18
Додано: Чет 28 січ, 2021 17:22
Додано: Чет 28 січ, 2021 17:24
Додано: Чет 28 січ, 2021 18:54
Re: Monobank
Есть им смысл - там дуРень предложил, а второй умный посчитал и показал на цыфрах - показатели ухудшатся, отток , геммор и "здобуткив" нема. Бигом откатили назад. Сейчас в клоунада (локдаун) движение только вперед.
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 05:28
Re: Monobank
Цим черговим зниженням % - монобанк може суттєво і не знизить прибутки, зате точно втратить прихильність ще частини клієнтів (особливо перших). Плюс, цим рішенням моно фактично сам штовхає тих, хто має трохи заощаджень - до вивчення пропозицій інших банків і, можливо, тепер більше грошей попливе туди...
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 08:26
AleksD отток неизбежен - это факт, тем более, пока есть альтернативы с %% повыше.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 09:54
Ну вы как человек работающий в банк должно быть слышали такое понятие как "устойчивые пассивы". К ним как раз и относятся остатки на текущих. В разное время они могу колебаться в ту или иную сторону - но в банке который наработал определенную базу клиентов ниже определенного уровня они уже не опускаются. Да и не думаю я что очень многие тут много держали ради 7% грязными на остаток. В общем вангую, что тут будет как в песТне: "Отряд не заметил потери бойца"
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