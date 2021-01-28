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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2175217621772178

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 101
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
10
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
44%
44
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
35
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 17:18

  rollo написав: В Аккорде лучше программа по кишмишу.

Для кишмиша есть другие банки)
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 17:22

  lloydbanksua написав:
  rollo написав: В Аккорде лучше программа по кишмишу.

Для кишмиша есть другие банки)

Лишняя банка для кишмиша никогда не бывает лишней. :wink:
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 17:24

  lloydbanksua написав:Adast в скунсе планировали снижение с 12.01, потом передумали, поэтому пока осталось 15/8.5%

Да я помню, просто если по рынку процент на остаток снижается, то им тоже нет смысла держать высокий...
Adast
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 17:37

Adast Посмотрим...они, по крайней мере, заранее уведомляют.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 18:54

Re: Monobank

  Adast написав:просто если по рынку процент на остаток снижается, то им тоже нет смысла держать высокий...
Есть им смысл - там дуРень предложил, а второй умный посчитал и показал на цыфрах - показатели ухудшатся, отток , геммор и "здобуткив" нема. Бигом откатили назад. Сейчас в клоунада (локдаун) движение только вперед.
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Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 05:28

Re: Monobank

Цим черговим зниженням % - монобанк може суттєво і не знизить прибутки, зате точно втратить прихильність ще частини клієнтів (особливо перших). Плюс, цим рішенням моно фактично сам штовхає тих, хто має трохи заощаджень - до вивчення пропозицій інших банків і, можливо, тепер більше грошей попливе туди... :roll:
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AleksD
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 08:26

AleksD отток неизбежен - это факт, тем более, пока есть альтернативы с %% повыше.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 09:54

  lloydbanksua написав:AleksD отток неизбежен - это факт, тем более, пока есть альтернативы с %% повыше.

Ну вы как человек работающий в банк должно быть слышали такое понятие как "устойчивые пассивы". К ним как раз и относятся остатки на текущих. В разное время они могу колебаться в ту или иную сторону - но в банке который наработал определенную базу клиентов ниже определенного уровня они уже не опускаются. Да и не думаю я что очень многие тут много держали ради 7% грязными на остаток. В общем вангую, что тут будет как в песТне: "Отряд не заметил потери бойца"
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 10:05

Flamingo конечно, кто хотел, уже давно вывел после снижения с 10%.
lloydbanksua
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