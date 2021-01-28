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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2176217721782179

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 101
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
10
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
44%
44
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
35
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:50

  Neolit написав:Знатоки, подскажите пожалуйста - если сейчас в Моне открыть 100500 "банок", то после 1 февраля процент по банкам не снизят? Идея в том, чтобы держать деньги там, разбивая баночку за баночкой постепенно.

Нет!
Банка - это, по сути, бессрочный депозит. На него % не уменьшают и даже открытые после 01.02.21г. будут по 7%. Я даже раньше не совсем понимал, почему на остаток со свободным пользованием и на банку одинаковый процент.
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:56

  ГеннадийUA написав:
  Neolit написав:Знатоки, подскажите пожалуйста - если сейчас в Моне открыть 100500 "банок", то после 1 февраля процент по банкам не снизят? Идея в том, чтобы держать деньги там, разбивая баночку за баночкой постепенно.

Нет!
Банка - это, по сути, бессрочный депозит. На него % не уменьшают и даже открытые после 01.02.21г. будут по 7%. Я даже раньше не совсем понимал, почему на остаток со свободным пользованием и на банку одинаковый процент.


Вот и отлично! Значит открываю кучу банок, храню деньги там, пополняю банки по мере поступления средств и постепенно их разбиваю. Интересно, какой у Мони лимит на количество банок)))
Neolit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:04

  ГеннадийUA написав:Нет!
Банка - это, по сути, бессрочный депозит. На него % не уменьшают и даже открытые после 01.02.21г. будут по 7%. Я даже раньше не совсем понимал, почему на остаток со свободным пользованием и на банку одинаковый процент.

А я не совсем понимаю - зачем же так нагло врать, не разбираясь в сути вопроса?!

На прошлые банки с 10% процент был уменьшен, пускай и с задержкой в несколько дней. Flamingo описывал здесь...

  Neolit написав:Вот и отлично!

Не стоит верить всем подряд - обязательно сядите в лужу.
Хотя конечно никто не мешает вам сделать собственный новый эксперимент.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:28

Re: Monobank

  ГеннадийUA написав:Банка - это, по сути, бессрочный депозит. На него % не уменьшают и даже открытые после 01.02.21г. будут по 7%
Теперь открываем официальные Правила и видим:
Стаття 5. Сервіс накопичення Банка
...
13 Юридичні нюанси
...
4. Банк має право в односторонньому порядку змінити процентну ставку за
Сервісом накопичення Банка шляхом внесення змін до Тарифів. У разі
зменшення або збільшення Банком розміру процентів за Сервісом
накопичення Банка, новий розмір процентів застосовується до вкладів,
внесених до зменшення /збільшення процентів, зі спливом одного дня з
моменту опублікування нової версії Тарифів на сторінці в мережі Інтернет -
http://www.monobank.ua та http://www.monobank.com.ua.

ps
А вообще где-то в приложении можно посмотреть текущий % по открытой банке? Не нашел у себя, но я пока старенькой версией пользуюсь, прошлогодней еще.
Intento
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:40

  Intento написав:А вообще где-то в приложении можно посмотреть текущий % по открытой банке? Не нашел у себя, но я пока старенькой версией пользуюсь, прошлогодней еще.

В тарифах на вкладке "Еще"
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:44

  ГеннадийUA написав:Банка - это, по сути, бессрочный депозит. На него % не уменьшают и даже открытые после 01.02.21г. будут по 7%. Я даже раньше не совсем понимал, почему на остаток со свободным пользованием и на банку одинаковый процент.

Вот именно, что бессрочный. Как раз поэтому ставка и не фиксируется на срок, а в любой момент может быть изменена. Если хотите депозит с фиксированной ставкой, тогда открывайте срочный депозит.
Bosstone
 
Повідомлень: 1773
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  #<1 ... 2176217721782179
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