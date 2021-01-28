Neolit написав:Знатоки, подскажите пожалуйста - если сейчас в Моне открыть 100500 "банок", то после 1 февраля процент по банкам не снизят? Идея в том, чтобы держать деньги там, разбивая баночку за баночкой постепенно.
Нет! Банка - это, по сути, бессрочный депозит. На него % не уменьшают и даже открытые после 01.02.21г. будут по 7%. Я даже раньше не совсем понимал, почему на остаток со свободным пользованием и на банку одинаковый процент.
Neolit написав:Знатоки, подскажите пожалуйста - если сейчас в Моне открыть 100500 "банок", то после 1 февраля процент по банкам не снизят? Идея в том, чтобы держать деньги там, разбивая баночку за баночкой постепенно.
Нет! Банка - это, по сути, бессрочный депозит. На него % не уменьшают и даже открытые после 01.02.21г. будут по 7%. Я даже раньше не совсем понимал, почему на остаток со свободным пользованием и на банку одинаковый процент.
Вот и отлично! Значит открываю кучу банок, храню деньги там, пополняю банки по мере поступления средств и постепенно их разбиваю. Интересно, какой у Мони лимит на количество банок)))
ГеннадийUA написав:Нет! Банка - это, по сути, бессрочный депозит. На него % не уменьшают и даже открытые после 01.02.21г. будут по 7%. Я даже раньше не совсем понимал, почему на остаток со свободным пользованием и на банку одинаковый процент.
А я не совсем понимаю - зачем же так нагло врать, не разбираясь в сути вопроса?!
На прошлые банки с 10% процент был уменьшен, пускай и с задержкой в несколько дней. Flamingo описывал здесь...
Neolit написав:Вот и отлично!
Не стоит верить всем подряд - обязательно сядите в лужу. Хотя конечно никто не мешает вам сделать собственный новый эксперимент.
Стаття 5. Сервіс накопичення Банка ... 13 Юридичні нюанси ... 4. Банк має право в односторонньому порядку змінити процентну ставку за Сервісом накопичення Банка шляхом внесення змін до Тарифів. У разі зменшення або збільшення Банком розміру процентів за Сервісом накопичення Банка, новий розмір процентів застосовується до вкладів, внесених до зменшення /збільшення процентів, зі спливом одного дня з моменту опублікування нової версії Тарифів на сторінці в мережі Інтернет - http://www.monobank.ua та http://www.monobank.com.ua.
ps А вообще где-то в приложении можно посмотреть текущий % по открытой банке? Не нашел у себя, но я пока старенькой версией пользуюсь, прошлогодней еще.
ГеннадийUA написав:Банка - это, по сути, бессрочный депозит. На него % не уменьшают и даже открытые после 01.02.21г. будут по 7%. Я даже раньше не совсем понимал, почему на остаток со свободным пользованием и на банку одинаковый процент.
Вот именно, что бессрочный. Как раз поэтому ставка и не фиксируется на срок, а в любой момент может быть изменена. Если хотите депозит с фиксированной ставкой, тогда открывайте срочный депозит.
Vorlon написав:На прошлые банки с 10% процент был уменьшен, пускай и с задержкой в несколько дней. Flamingo описывал здесь...
Подтверждаю - именно так осенью и было - я открыл по моему 10 банок (а 100500 открыть и не даст - 10 кажись максимальное число), чтобы протестить как будет меняться ставка из расчета чтобы расторгать их каждый понедельник - первую банку еще по считало без изменений - хотя новая ставка уже действовала несколько дней. По второй уже все было посчитано четко с учетом изменений ставки по картам, дальше экспериментировать не стал и банки позакрывал. Так что занятие это бессмысленное - банки открывать на будущее чтобы сохранить текущую ставку. Банка - не срочный депо
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Моня приятно удивил. Сам, в одностороннем порядке, без каких-либо инициатив с моей стороны, увеличил кредитный лимит в 2 раза. При чём он и так был большим. Теперь стал огромным. Другие банки по платинам мне давали меньше в несколько раз. Даже как-то неудобно-затасканная бомж карта, а лимит больше чем у коллеги с приватовским world elite.