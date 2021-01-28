Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:20

Vorlon написав: На прошлые банки с 10% процент был уменьшен, пускай и с задержкой в несколько дней. Flamingo описывал здесь... На прошлые банки с 10% процент был уменьшен, пускай и с задержкой в несколько дней. Flamingo описывал здесь...

Подтверждаю - именно так осенью и было - я открыл по моему 10 банок (а 100500 открыть и не даст - 10 кажись максимальное число), чтобы протестить как будет меняться ставка из расчета чтобы расторгать их каждый понедельник - первую банку еще по считало без изменений - хотя новая ставка уже действовала несколько дней. По второй уже все было посчитано четко с учетом изменений ставки по картам, дальше экспериментировать не стал и банки позакрывал. Так что занятие это бессмысленное - банки открывать на будущее чтобы сохранить текущую ставку. Банка - не срочный депо