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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:28
mustbe написав: DONALD написав:
Моня приятно удивил.
Сам, в одностороннем порядке, без каких-либо инициатив с моей стороны, увеличил кредитный лимит в 2 раза. При чём он и так был большим. Теперь стал огромным
Что же тут хорошего ?
Огромный и бесполезный кредлим - это не плюс, а минус
Почему? Чем плохо?
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DONALD
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