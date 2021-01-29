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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2177217821792180

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 101
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
10
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
44%
44
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
35
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:28

  mustbe написав:
  DONALD написав:Моня приятно удивил.
Сам, в одностороннем порядке, без каких-либо инициатив с моей стороны, увеличил кредитный лимит в 2 раза. При чём он и так был большим. Теперь стал огромным

Что же тут хорошего ?
Огромный и бесполезный кредлим - это не плюс, а минус

Почему? Чем плохо?
DONALD
 
Повідомлень: 281
З нами з: 23.06.16
Подякував: 31 раз.
Подякували: 44 раз.
 
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  #<1 ... 2177217821792180
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