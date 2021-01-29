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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:28
mustbe написав: DONALD написав:
Моня приятно удивил.
Сам, в одностороннем порядке, без каких-либо инициатив с моей стороны, увеличил кредитный лимит в 2 раза. При чём он и так был большим. Теперь стал огромным
Что же тут хорошего ?
Огромный и бесполезный кредлим - это не плюс, а минус
Почему? Чем плохо?
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DONALD
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:41
DONALD написав: mustbe написав: DONALD написав:
Моня приятно удивил.
Сам, в одностороннем порядке, без каких-либо инициатив с моей стороны, увеличил кредитный лимит в 2 раза. При чём он и так был большим. Теперь стал огромным
Что же тут хорошего ?
Огромный и бесполезный кредлим - это не плюс, а минус
Почему? Чем плохо?
Есть люди которые так думают. Не парьтесь.
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rollo
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:06
эта секта ещё дышит?
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idealstorm
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:21
idealstorm написав:
эта секта ещё дышит?
угарным газом
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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хуторянка
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:39
Neolit написав:
Знатоки, подскажите пожалуйста - если сейчас в Моне открыть 100500 "банок", то после 1 февраля процент по банкам не снизят? Идея в том, чтобы держать деньги там, разбивая баночку за баночкой постепенно.
Не прокатит.Процент снизят.Кто говорит что нет пишут бред неразбираясь.
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