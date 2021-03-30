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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 бер, 2021 09:26
x3mal пока моня до такого не дорос...хотя казалось бы сертификаты сильпо, пополняшки мобильных и куча другого.. но моня - слабаки
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omb
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Додано: Сер 31 бер, 2021 09:28
omb написав:
хотя казалось бы сертификаты сильпо, пополняшки мобильных и куча другого
Всё это такой же доход как вывод кешбека на карту и тут должен платиться ровно такой же подоходный налог. И не потому что там хочет Монобанк.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 31 бер, 2021 09:45
vitaliy_berdinskikh доход - это деньги, а сертификат это не деньги и ничего платить не надо
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omb
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Додано: Сер 31 бер, 2021 09:46
omb написав:vitaliy_berdinskikh
доход - это деньги, а сертификат это не деньги и ничего платить не надо
Сертификат это деньги. Иначе бы нельзя было приобрести товар пользуясь сертификатом.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 31 бер, 2021 10:20
vitaliy_berdinskikh
сразу видно "специалиста"
по налогам
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omb
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