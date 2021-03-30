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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 109
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
11
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
46
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
39
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 09:26

x3mal пока моня до такого не дорос...хотя казалось бы сертификаты сильпо, пополняшки мобильных и куча другого.. но моня - слабаки
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 09:28

Re: Monobank

  omb написав:хотя казалось бы сертификаты сильпо, пополняшки мобильных и куча другого

Всё это такой же доход как вывод кешбека на карту и тут должен платиться ровно такой же подоходный налог. И не потому что там хочет Монобанк.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлень: 3582
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 09:45

vitaliy_berdinskikh доход - это деньги, а сертификат это не деньги и ничего платить не надо
omb
 
Повідомлень: 3101
З нами з: 08.04.14
Подякував: 28 раз.
Подякували: 238 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 09:46

  omb написав:vitaliy_berdinskikh доход - это деньги, а сертификат это не деньги и ничего платить не надо

Сертификат это деньги. Иначе бы нельзя было приобрести товар пользуясь сертификатом.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлень: 3582
З нами з: 06.08.19
Подякував: 825 раз.
Подякували: 545 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 10:20

vitaliy_berdinskikh сразу видно "специалиста" :mrgreen: по налогам
omb
 
Повідомлень: 3101
З нами з: 08.04.14
Подякував: 28 раз.
Подякували: 238 раз.
 
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