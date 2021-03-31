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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Monobank 4 5 109
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
11
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
46
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
39
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 09:26

x3mal пока моня до такого не дорос...хотя казалось бы сертификаты сильпо, пополняшки мобильных и куча другого.. но моня - слабаки
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 09:28

Re: Monobank

  omb написав:хотя казалось бы сертификаты сильпо, пополняшки мобильных и куча другого

Всё это такой же доход как вывод кешбека на карту и тут должен платиться ровно такой же подоходный налог. И не потому что там хочет Монобанк.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 01:28

Re: Monobank

Кешбек на квітень - сум і нудьга. Уже кілька місяців картка виконує лише транзитну функцію, і в квітні нічого не зміниться
AleksD
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 08:20

Re: Monobank

чипанулся номер чипа 2083706/653
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Чет 01 кві, 2021 08:22, всього редагувалось 1 раз.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 08:22

Re: Monobank

Чипировалась ли ты на ночь, Дездемона?
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 08:35

  Мизантрóп написав:чипанулся номер чипа 2083706/653

А мну не получилось ;(. Надо акк в инсте а я всецело unsocial :oops:
Но сам процесс доця показала :mrgreen:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 08:36

Re: Monobank

Мизантрóп написав:чипанулся номер чипа 2083706/653
Правда, порт usb-c на глазном яблоке - во время зарядки неудобно
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 08:41

  Faceless написав:
Мизантрóп написав:чипанулся номер чипа 2083706/653
Правда, порт usb-c на глазном яблоке - во время зарядки неудобно

я через хобот))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 08:42

жену я зачипировал, ну на всяк случай
а мне вот не пришел запрос на чипирование. Старый я шоли? :cry:
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 08:48

  clientage написав:жену я зачипировал, ну на всяк случай
а мне вот не пришел запрос на чипирование. Старый я шоли? :cry:

У Моно рассылка конченая, может под вечер прийти :D
Adast
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