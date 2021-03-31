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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 бер, 2021 09:26
x3mal пока моня до такого не дорос...хотя казалось бы сертификаты сильпо, пополняшки мобильных и куча другого.. но моня - слабаки
Додано: Сер 31 бер, 2021 09:28
Re: Monobank
Додано: Чет 01 кві, 2021 01:28
Re: Monobank
Кешбек на квітень - сум і нудьга. Уже кілька місяців картка виконує лише транзитну функцію, і в квітні нічого не зміниться
Додано: Чет 01 кві, 2021 08:20
Re: Monobank
чипанулся номер чипа 2083706/653
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Чет 01 кві, 2021 08:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 01 кві, 2021 08:22
Re: Monobank
Додано: Чет 01 кві, 2021 08:35
Додано: Чет 01 кві, 2021 08:36
Re: Monobank
Правда, порт usb-c на глазном яблоке - во время зарядки неудобно
Додано: Чет 01 кві, 2021 08:41
Додано: Чет 01 кві, 2021 08:42
жену я зачипировал, ну на всяк случай
а мне вот не пришел запрос на чипирование. Старый я шоли?
Додано: Чет 01 кві, 2021 08:48
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